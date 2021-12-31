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Туристы забронировали около 70% мест в мини-отелях Крыма на Новый год
Общество
Туристы забронировали около 70% мест в мини-отелях Крыма на Новый год
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Количество желающих отметить Новый год и зимние выходные в Крыму в этом году не уменьшается. Как рассказала в комментарии ФАН председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова, в нынешние праздники забронировано 70% мест в малых объектах размещения.

«Малый бизнес в Крыму работает в большинстве случаев сезонно. Из всех гостевых домов, мини-отелей Крыма и Севастополя работают только 30% от общего количества. Так вот эти 30% сейчас загружены на 70-80%. К сожалению, сейчас новогодние праздники показали недобор гостей. Я думаю, это может быть связано с тем, что наш маленький бизнес больше был акцентирован в этот период на местных. Возможно, у некоторых есть опасения больших трат, они берегут деньги. Я вижу, что покупают люди в магазинах, понимаю, что многие будут отмечать дома. Некоторые просто снимают большие домики крупными компаниями, семьями. Вот в таком формате отмечают», — сказала эксперт.

Вместе с этим специалист считает, что ослабление коронавирусных ограничений до 20 января не сможет прилечь большое количество туристов, так как многие уже определились с форматом празднования.

В крупных популярных отелях, судя по предложениям на сайтах, ситуация с загрузкой примерно такая же ― 70-80%. В свободном доступе для бронирования остались только номера за 230-250 тысяч за неделю на двоих. Намного дешевле отдых в них обойдется с 15 января.

Туристы забронировали около 70% мест в мини-отелях Крыма на Новый год
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Также Наталья Стамбульникова пожелала всем отельерам в новом туристическом году прислушиваться к своим гостям.

«Я всегда говорю: условия нам диктует турист, правила и свои потребности нам диктует турист. Будьте внимательны к каждому гостю, потому что через них, через их запросы вы можете увеличить и свои обороты, и качество сервиса. Не говорите, что у вас какой-то услуги нет, а возьмите это на карандаш, продумайте, как услугу ввести, сделайте ее платной или бонусной. Слушайте туристов, делайте выводы. Турист ― это тот человек, который голосует за вас рублем и может увеличить вам обороты. Я очень люблю людей, люблю туристов, люблю и уважаю отельеров, так как это титанический труд, это работа на грани, на срыве. Но те, кто работает в этой сфере, они обожают свою работу. В следующем году хочу, чтобы отельеры  с позитивом встретили сезон, чтобы туристы вернулись и чтобы каждый отельер удивил своим объектом размещения», ― поздравила коллег Наталья Стамбульникова.

Ранее ФАН рассказывал, что объем инвестиций в экономику Крыма с начала 2021 года превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона. По итогам этого года Крым выйдет на сумму в 115 млрд рублей привлеченных инвестиций.

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