В Крыму считают, что создание кластера даст развитие кролиководству на полуострове

Кролиководство для Крыма является весьма новым направлением. В интервью ФАН врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова рассказала, как сегодня развивается данная сфера, какое место это направление занимает во всей системе животноводства и какие есть планы по его развитию.

На сегодня доля крольчатины в общем объеме потребления мяса в республике незначительна. В год на убой кроликов в живой массе реализуется порядка 200 тонн в год.

«Сегодня основными производителями крольчатины в Республике Крым остаются личные подсобные хозяйства. Это 93% от общего объема производства, которые не оказывают существенного влияния на рынок. Для этой категории хозяйств традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствуют зоотехнический учет и селекционно-племенная работа», — пояснила врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

ТАСС / Денис Абрамов

Поэтому, подчеркивает она, для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в кролиководческой отрасли необходимо увеличить производство мяса кролика в живом весе в хозяйствах всех категорий.

«В современных условиях, когда крупных игроков на рынке кролиководства нет, а отрасль представлена небольшими фермами и хозяйствами населения, создание кластеров могло бы способствовать переходу рынка на промышленный уровень. Построение кластера позволит объединить кролиководческие хозяйства разных форм собственности, предприятия по переработке и сбыту продукции, научно-исследовательские и образовательные учреждения», — рассказала Алиме Зарединова.

На сегодняшний день на территории Раздольненского района ведет свою деятельность одно крестьянско-фермерское хозяйство по направлению «кролиководство». В 2015 году владелец получил государственную поддержку на развитие своего хозяйства. Теперь оно является одним из ведущих хозяйств на территории Республики Крым по выращиванию кролей.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе уже несколько недель реализуется проект под названием «Рыбный день», в рамках которого каждый четверг в определенных магазинах продается различная рыбная продукция, которую выловили или вырастили в Черном море, со скидкой до 50%. На данный момент это барабуля, ставрида, килька, хамса, консервы и мидия, однако ассортимент в будущем планируют расширить.