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Во время сильного пожара в Ялте пострадала молодая женщина и малолетний ребенок
Происшествия
Во время сильного пожара в Ялте пострадала молодая женщина и малолетний ребенок
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После возникшего сегодня днем пожара в Ялте на улице Таврической прокуратура Крыма решила организовать проверку обстоятельств происшествия. Из-за пожара пострадала 30-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения.

На данный момент они с ожогами госпитализированы в медучреждение. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора г. Ялты Игорь Мерзляков для координации действий на месте.

Отметим, что возгорание в многоквартирном жилом доме произошло, по предварительным данным, из-за взрыва газового баллона. Всего в трехэтажном здании находится 10 квартир, откуда во время происшествия было эвакуировано 20 человек, в том числе четверо детей. Горение происходило в основном на втором и третьем этажах дома.

Известно, что ход и результаты организованных проверочных мероприятий взяты руководством прокуратуры под личный контроль. Во-первых, будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что мужчина совершил неудачную попытку ограбления банка в Симферополе. Ему даже не помогли угрозы в адрес сотрудников о том, что у него и его сообщника якобы есть гранаты и оружие.

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пожар ялта
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