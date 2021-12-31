Туристический прорыв Крыма: рекордный турпоток и колоссальные поступления в бюджет в 2021-м

Рекордное количество отдыхающих, работа в режиме множественных ограничений и высокие налоговые поступления в бюджет — ФАН обсудил с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко, каким для полуострова оказался 2021 год.

— Этот год, как и 2020-й, прошел в режиме коронавирусных ограничений. Как вы оцениваете нынешний курортный сезон, удалось ли пройти его без серьезных инцидентов? Смогла ли республика принять намеченное количество туристов?

— Сезон 2021 года, как и 2020-го, для крымского туризма стал довольно успешным, несмотря на новые реалии, а в каких-то случаях и благодаря им. Крымская туротрасль достаточно быстро адаптировалась ко всем изменениям и можно говорить, что уже второй сезон мы проходим без серьезных инцидентов и вспышек заболеваний в объектах туриндустрии. Мы достаточно быстро преодолели последствия погодных катаклизмов в начале сезона и с пониманием приняли дополнительные ограничительные меры осенью, введенные для нормализации эпидемиологической обстановки. Туристический рынок научился жить в условиях ковидных ограничений. Более того, забота о своем здоровье, здоровье окружающих определила общий тренд на безопасный отдых. Наше убеждение, что отдыхать в своей стране безопаснее и комфортнее, подтвердилось и будет развиваться в дальнейшем.

В этом году турпоток был рекордным за всю историю постсоветского периода, весь год мы шли с ростом 10-20% к доковидному 2019 году. И это ожидаемо: крымская туротрасль ежегодно показывает рост, в том числе и по количеству качественных объектов размещения, туристических объектов показа, комфортных пляжных территорий. При этом дефицит средств размещения 4-5 звезд все еще актуален, особенно это ощущается в период высокого курортного периода, а также в майские и новогодние праздники, которые бронируются за несколько месяцев вперед.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Для Крыма крайне нужны 4000-5000 номеров уже в ближайшей перспективе, а в течение пяти лет еще порядка 20 тысяч номеров. И мы понимаем, как будет реализовываться развитие емкости номерного фонда, уже сейчас ведется подготовительная работа. Одним из самых ярких реализованных проектов в рамках госпрограмм станет открытие к 2025 году в городском округе Саки многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort на 2000 номеров категории 4 и 5 звезд. Также запланирована реализация еще ряда проектов.

В целом у региона высокая инвестиционная привлекательность, именно в туристическую сферу заходят системные инвесторы, готовые работать круглогодично, формируя вокруг себя экономически устойчивую среду. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество крымских санаториев, вошедших в рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

— Иногда звучали предложения ограничить турпоток, особенно летом, или вообще закрыть полуостров. Что бы это означало для Крыма, как повлияло бы на экономику?

— Действительно, мы получали такие призывы, но в большей степени в прошлом году, когда только устанавливался новый порядок работы в соответствии с эпидобстановкой. При этом было и большое количество обращений по сохранению отрасли и людей, работающих в ней. Это более 40 тысяч человек, занятых непосредственно в гостиницах и санаториях, и до 200 тысяч человек, занятых в более чем 50 смежных отраслях, — это транспорт, сельское хозяйство, торговля, общепит и прочее. С туристической отраслью Крыма так или иначе связан каждый крымчанин.

Пресс-служба Корпорации развития Крыма /

Сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме 25% дохода региона, которые впоследствии идут и на социальные цели. По данным УФНС, за 9 месяцев 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли превысили 3,5 млрд руб., что практически в 1,6 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года.

Прямые доходы от туристической отрасли в общей сумме налогов составляют 9%. И это только учтенные налоговые поступления по кодам от гостиничной деятельности. По оценке Росстата, доходы от предоставляемых услуг средствами размещения за 9 месяцев 2021 года превысили прошлогодние показатели аналогичного периода в 1,3 раза и составили свыше 36 млрд руб.

При этом важно соблюдать баланс между интересами и здоровьем крымчан, желанием жителей из других субъектов РФ отдохнуть на полуострове и при этом сохранить бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона.

— Каковы отзывы туристов об отдыхе в Крыму? Смог ли полуостров удовлетворить потребности туристов в комфорте и всестороннем отдыхе?

— Минкурортов РК ежегодно проводит соцопрос туристов об их впечатлениях от отдыха в Крыму. В этом году была предусмотрена возможность пройти опрос гостя Крыма «Все дороги ведут в Крым» и в онлайн-формате. Об удовлетворенности отдыхом наших гостей свидетельствует то, что, по данным опроса, выражают намерение приехать на полуостров еще раз более 95% туристов, отдохнувших в Крыму, в том числе 50% — уже в следующем году, 46% — в ближайшие 5 лет.

И республикой ежегодно делается немало, чтобы отдых был все более комфортным. Благодаря новым финансовым инструментам постепенно растет количество качественного номерного фонда. Большое внимание уделяется качественному развитию пляжных территорий, а также отдыху для маломобильных групп населения.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Впервые в этом году реализован механизм прямого предоставления бизнесу грантов на создание доступной среды, на улучшение и обустройство пляжных территорий, на разработку турмаршрутов — всего 34 проекта на сумму 311,7 млн руб. реализованы в этом году. Это новые туристические объекты, глэмпинги, ряд проектов по дополнительному медицинскому оснащению объектов размещения, большое количество проектов, направленных на формирование доступной среды для маломобильных граждан на пляжных территориях, на транспортные средства, оборудованные для людей с ограниченными возможностями. А также гранты предусмотрены на создание новой туристической инфраструктуры и цифровых сервисов.

Самая главная задача — это по-прежнему создание качественного и доступного по стоимости номерного фонда. А единственным эволюционным способом снижения цен и повышения качества сервиса является конкуренция. Для здоровой конкуренции нам необходима реновация номерного фонда, модернизация средств размещения. Есть санатории, которые на данный момент до сих пор законсервированы, а также ведется строительство новых отелей на тех площадках, которые выделены в том числе в рамках федеральной целевой программы, когда обеспечивается прежде всего необходимая инфраструктура. И сейчас со стороны государства под эти задачи разработаны и уже действуют доступные финансовые механизмы.

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

— Какие направления и туры вы посоветуете туристам, чтобы разнообразить их отдых?

— В Крыму каждый найдет отдых на свой вкус на протяжении всего года, поскольку Крым уникален прежде всего своей многогранностью. Летом, безусловно, превалирует пляжный отдых, но все больше наших гостей интересуются историческим наследием полуострова, царскими дворцами, античными памятниками Крыма и его древними городами.

Растет спрос на межсезонье, когда уже не такое яркое солнце, большой выбор оздоровительных программ, в том числе по реабилитации после новой коронавирусной инфекции вкупе с наиболее благоприятным климатом для профилактики заболеваний и оздоровления прежде всего органов дыхания. Особенно востребован сейчас гастрономический туризм, спортивный, пешеходный. Осень и весна — хорошее время для горного туризма, для изучения уникальных природных достопримечательностей.

В этом году министерство приступило к разработке концепции большой крымской тропы, которая будет системно проработана не только с точки зрения трекинга и перемещения, но и с точки зрения организации сервиса, а следовательно, прихода инвесторов на те площадки, которые в рамках нее будут сформированы, естественно, с соблюдением природоохранного законодательства.

В Крыму можно не думать, как разнообразить свой отдых, чаще туристы стоят перед выбором, что успеть посмотреть и посетить за порой недолгий отпуск. Впрочем, куда бы ни приехали наши гости, их будет везде ждать крымское гостеприимство.