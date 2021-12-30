В аэропорту Симферополя пояснили, почему задерживается ряд авиарейсов

В международном аэропорту Симферополь в Крыму задерживается несколько рейсов на прилет. Сегодня утром некоторые рейсы на вылет из Симферополя в города России и на прилет были с задержкой.

Как пояснили ФАН в пресс-службе аэропорта, на данный момент задержки связаны с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань. К 13:30 на вылет задержек нет, есть несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые прибудут позже намеченного расписания.

«Аэропорт Симферополь обслуживает рейсы в штатном режиме. Наблюдающиеся задержки связаны с поздним прибытием самолетов в Симферополь из аэропортов отправления. На данный момент задерживается прибытие пяти рейсов», ― сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, что командование ВДВ России поблагодарило экипаж российских ВКС за спасение самолета с отказавшим двигателем в ходе недавних учений под Псковом.