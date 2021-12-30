В жилом доме в Ялте вспыхнул сильный пожар: есть пострадавшие

В Ялте произошло возгорание многоквартирного дома по ул. Таврическая, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. По предварительной информации источника, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона, передает ФАН.

Известно, что из здания было эвакуировано не менее 20 человек, погибших нет, но есть несколько пострадавших. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Очевидцы сообщают, что пожар начался примерно в 11:30, после чего жилые помещения стали быстро загораться. Также люди опубликовали видео с места происшествия.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что неизвестный проткнул колеса 54 машинам в Симферополе. В основном, как говорят и пострадавшие, и очевидцы, везде проколоты по два или три колеса.