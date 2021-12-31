Россиянам рассказали, как не впасть в уныние из-за необходимости работать в Новый год

Крымский психолог Роман Билык в комментарии ФАН рассказал, как россиянам справиться с осознанием того, что им придется работать в новогодние праздники и не грустить из-за того, что они вынуждены находиться в офисе пока вся страна отдыхает.

«Не курит и не пьет, дежурит в Новый год»

Как считает психолог, сотруднику, который вынужден работать на всероссийские выходные, нужно постараться себя мотивировать тем, что когда большинство россиян выйдет на работу, у него же будут выходные.

«Если вы и работаете в праздничные дни, то сможете взять выходные дни позже. Ведь вынуждены работать в основном на дежурствах сотрудники скорой помощи, полиция, пожарные. Это люди, от которых зависят судьбы людей. Их работа — спасать жизни людей, это дорогого стоит. Строители ведь не работают, допустим. Для тех же, кто работает в торговле или в такси, это наоборот в плюс, так как это прибыль для них, в праздничные дни больше выручка, а на проезд выше тариф», — говорит психолог.

Тем не менее, есть много направлений, от деятельности которых жизни людей в эти 10 дней не зависят, но люди все же вынуждены работать в праздники. В этом случае специалист говорит, что тут работодатель должен сделать все по справедливости, чтобы сохранить здоровый эмоциональный фон в коллективе.

«У всех есть дежурства, от этого не деться. Но, конечно, должно все быть справедливо. Если ты в этого году дежуришь, то в следующем отдыхаешь. Ну и надо помнить, что в Новый год случаются чудеса и понимать, что в вашей жизни именно благодаря этому может произойти что-то хорошее. Где-то вдруг получится «подняться» по должности или любовь свою встретить. Надо надеяться, что будет какое-то чудо, какой-то бонус за это», ― считает Роман Билык.

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Советы для работодателей

Если говорить о практических советах, то специалисты советуют руководителям применить некоторые методы, которые позволят сотрудникам не впасть в уныние из-за того, что те не смогут отметить Новый год и провести выходные дома.

К примеру, работодателям предлагают создать необычную атмосферу в офисе и провести рабочие дни в неформальной обстановке: например, работать в необычных костюмах, дарить подарки в течение дня, к концу рабочего дня устроить небольшой фуршет. Работа не то что в праздничный, даже в выходной день требует проявления заботы, поэтому, как вариант, можно заказать для сотрудников обед, это явно поднимает настроение коллег в офисе. Также руководителям советуют не скупиться на слова благодарности для тех, кто согласился дежурить в праздничные дни и старается выполнять свои задачи качественно.

Ранее ФАН рассказывал, что рестораны и кафе России наблюдают низкий объем бронирований столов в новогоднюю ночь. Многие гости отменяют резервы, а часть до сих пор не подтвердили. Большинство россиян, судя по опросам, будут встречать Новый год дома.