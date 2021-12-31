Новогодние мечты особенных детей с «Елки желаний» в Крыму уже начали сбываться

Председатель регионального общественного добровольческого движения «Мы вместе — Севастополь» Виктория Кашлякова рассказала ФАН о благотворительной всероссийской акции «Елка желаний» и о том, успели ли уже сбыться чьи-то мечты.

Детишки со всей России рассказывали о своих мечтах на сайте «елкажеланий.рф». Далее там делали выгрузку по всем городам и направляли пожелания уже ответственным по регионам.

«Нам давали выгрузку по Севастополю, мы эти желания печатали на шариках и размещали на елке (она находится по адресу ул. Ленина, 39. — Прим. ФАН). Любой может снять с елки шарик и исполнить чье-то желание. Неважно, чиновник это, пожарный, бизнесмен, учитель или студент. Любой может исполнить мечту детей-сирот, ребятишек с особенностями здоровья и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В прошлом году было 113 деток. В этом году около 130 человек. В прошлом году все подарки были подарены. Думаю, и в этом тоже все мечты сбудутся!» — сказала Виктория Кашлякова.

По ее словам, отклик на акцию от севастопольцев впечатляющий. Исполнить желания детей вызываются и туристы. Несколько дней назад в волонтерский штаб пришли отдыхающие и сняли с елки шарики с желаниями. Чаще всего дети просят смартфоны, планшеты, компьютеры, фотоаппараты для хобби, а малыши чаще хотят мягкие игрушки, велосипеды, роликовые коньки.

Некоторые желания детей уже начали сбываться. Так депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет исполнил мечту ребят из семьи в Джанкое, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями: им подарили игровой комплекс и сладкие подарки.

А командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и начальник штаба ЧФ Сергей Пинчук в Севастополе пообещали исполнить желания юных севастопольцев, которые попросили Деда Мороза прокатиться на военном катере и бронетранспортере. Некоторые же детишки просили в подарок самокаты, джипы на дистанционном управлении, смартфоны. Их мечты также исполнят.

Шестилетнему мальчику из Балаклавы депутат Госдумы Дмитрий Белик подарил загаданный электромобиль. А уже скоро мечты еще нескольких детишек исполнят активисты севастопольского штаба ОНФ: они сняли с новогоднего дерева несколько шариков с мечтами ребятишек. Среди желаний ― сенсорный телефон и ролики.

В нынешнем году на елке в штабе «Мы вместе» в городе-герое поместили около 130 шариков с желаниями детей-сирот, ребятишек с особенностями здоровья и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Более 50 из них уже нашли своих волшебников и будут исполнены в ближайшее время. Всего за время существования акции в России было исполнено более 21 тыс. желаний детишек.

Ранее астрологи пояснили, как лучше загадывать желания на Новый год, чтобы они сбылись. Астрологи напомнили, что не стоит называть мечты, которые содержат частицу «не».