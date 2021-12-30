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Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы Симферополя Демидова

Политика
Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы Симферополя Демидова
Пресс-служба министерства экономического развития Республики Крым

Симферополь, 30 декабря. Занимавший пост руководителя симферопольской администрации с апреля 2021 года Валентин Демидов уволился по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, он провел встречу с главой администрации Симферополя Демидовым. После переговоров управленец написал заявление об увольнении.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — отметил Аксенов.

Как стало известно ранее, заместителя губернатора Севастополя Николая Жигулина уволили после сообщений о некачественной уборке снега.

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