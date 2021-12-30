Качество образования в Крыму не ухудшилось, несмотря на пандемию и «дистанционку»

Дистанционное обучение, доступность дошкольного образования и успехи школьников на ЕГЭ (Единый государственный экзамен) и ОГЭ (Основной государственный экзамен) — подробно об учебном процессе в Крыму в 2021 году ФАН рассказали в региональном министерстве образования.

Одна из сложностей, с которой столкнулись родители школьников и студентов в этом году, как и в прошлом, — дистанционное обучение. Как говорят в ведомстве, классы переводились на обучение с применением дистанционных образовательных технологий точечно, по предписанию Роспотребнадзора. Причем механизм организации процесса был отработан еще в прошлом году, поэтому серьезных затруднений не вызвал.

«При организации [...] выбиралась модель дистанционного обучения в зависимости от уровня готовности учеников, школы и учителей к осуществлению обучения с применением дистанционных (электронных) образовательных технологий, наличия специальных устройств и сети Интернет у учащихся и учителей. В случае необходимости календарные и учебные планы общеобразовательных организаций корректируются таким образом, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы», — рассказали в минобразования Крыма.

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Влияние дистанционки на уровень знаний и успеваемость

Как говорят в минобразования, результаты ЕГЭ, который школьники 11 класса сдавали в 2021 году, показали, что уровень подготовки не снизился, а по некоторым предметам даже вырос.

«Проведенный анализ результатов ЕГЭ в 2021 году показал, что последние три года наблюдается динамика увеличения среднего балла ЕГЭ по следующим учебным предметам: физика — на 1,5 балла, география — на 2,2 балла, литература — на 3 балла, информатика и ИКТ — на 5,4 балла, химия — на 6,9 балла. По литературе в 2021 году рекордное количество участников набрало максимальные 100 баллов по предмету — 17 человек, в 2020 году — 7», — сообщили в ведомстве.

Более 87% выпускников смогли успешно сдать ЕГЭ по математике профильного уровня (в 2020 году — более 82%) и существенно возрос процент успешно сдавших русский язык и получивших от 81 до 99 баллов по сравнению с 2019 годом (17,21% — в 2021 году, 9,1% — в 2019 году).

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В этом году наблюдается снижение результатов ЕГЭ по биологии. Значительно уменьшился средний тестовый балл по предмету в сравнении с последними тремя годами: с 41,6 балла в 2019 году, 42,6 балла в 2020 году до 36 баллов в 2021-м. В сравнении с 2020 годом незначительно снизились результаты ЕГЭ по обществознанию и английскому языку.

Интересная ситуация наблюдается и с ОГЭ. В прошлом году из-за пандемии он был отменен, а отметки по предметам выпускникам 9 классов выставили на основании годовых оценок.

В 2021 году аттестация для девятиклассников проводилась только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. По сравнению с результатами 2019 года по русскому языку наблюдается положительная динамика: увеличилось количество выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку пятерку — на 1,06%, четверку — на 1,41%. В то же время отмечается снижение количества получивших тройку — на 0,72%, двойку — на 1,75%.

Более 87% учащихся смогли успешно сдать ОГЭ по математике, на 6,59% уменьшилось количество человек, получивших двойку по данному предмету. В 2021 году этот показатель составил всего 4,38%, тогда как в 2019 году он был 10,97%.

Федеральное агентство новостей /

Доступность школьного и дошкольного образования

Согласно официальной информации, в 2014 году доступность дошкольного образования составляла для детей в возрасте от 3 до 7 лет всего 42%, а для малышей в возрасте до 3 лет ― 0%.

«По состоянию на 27 декабря 2021 года показатель доступности дошкольного образования составляет для детей в возрасте от 3 до 7 лет 97,21%, в возрасте до 3 лет — 81,66%. Причем в 19 регионах республики доступность обеспечена на 100%, 95-99% — в пяти регионах и на 85% в Симферополе», — конституируют в минобразования.

Сегодня в Крыму работают 420 дошкольных образовательных учреждений и 142 структурных подразделения при них. В них воспитывается и обучается 80 036 детей до 8 лет. Что касается доступности школьного образования, то в настоящее время в республике функционирует 545 общеобразовательных организаций, в которых обучаются более 244 тысяч учеников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Крыму в рамках ФЦП с 2014 года построили три общеобразовательные школы (в 2019 году — в Судаке и Евпатории, в 2021 году — в Заречном Симферопольского района) и реконструирована еще одна школа (село Мазанка Симферопольского района). До 2024 года планируется построить еще 11 школ, две — реконструировать.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» в Симферопольском районе начала функционировать общеобразовательная школа на 1100 мест, в декабре 2020 года в селе Маловидное Бахчисарайского района введена в эксплуатацию школа на 250 мест. В 2022 году в рамках этого же проекта планируется открыть еще одно общеобразовательное заведение на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. В 2017 году в Симферополе открылась школа на 825 мест.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым стал одним из самых популярных направлений для празднования Нового года. На полуостров планирует приехать большое количество россиян.