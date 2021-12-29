Неизвестный проткнул колеса 54 машинам в Симферополе

Симферополь, 29 декабря. Жители Симферополя утром 29 декабря были неприятно шокированы. Ночью кто-то проткнул шины на колесах 54 автомобилей. В основном, как говорят и пострадавшие, и очевидцы, везде проколоты по два или три колеса.

«Называется: предновогоднее настроение, с добрым утром. Сегодня на ул. Мате Залки никто не поехал на работу, у всех порезаны шины. Обычно во дворе в семь-восемь утра все разъезжаются, а сейчас стоят», ― прокомментировала ситуацию очевидица произошедшего.

Шины подрезаны у автомобилей в нескольких дворах. В настоящее время правоохранители уточняют данную информацию. В комментариях некоторые пользователи шутили, что это сделал кто-то с шиномонтажа или платной стоянки, которой никто не пользуется.

«Ищите по камерам. Возможно, хозяин шиномонтажа решил таким образом себе премию выписать», — предположил Евгений Черных.

«Ищите камеры, хоть где-то, да должны были засветиться, операция таких масштабов бесследно не проходит. 54 тачки, офигеть», — написал Александр Гаак.

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