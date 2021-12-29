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Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
Общество
Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
Управление информационной политики Мининформ РК  / 

Сегодня в Крыму запустили первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. И, как считает главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков, благодаря этому объемы тестирования по выявлению COVID-19 будут увеличены и появится возможность на первой стадии встречи медработников и пациента дифференцировать, коронавирусная инфекция у человека это или нет. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

Как сообщила гендиректор компании «КрымТест» Елена Шарова, в будущем у производства есть возможность выпускать 68 наименований тест-систем по выявлению инфекционных заболеваний у человека (респираторные, COVID-19, грипп, аденовирус, стрептококк А, микоплазма, кишечные инфекции, онкологические заболевания, ВИЧ).

«Планируемая мощность — до 100 тысяч экспресс-тестов в месяц. Производимые экспресс-тесты состоят из премиальных компонентов и позволяют выявить существующие штаммы коронавируса, в том числе и новый штамм «Омикрон», — сказала Шарова.

Врач Мещеряков оценил начало производства экспресс-тестов по выявлению COVID-19 в Крыму
Управление информационной политики Мининформ РК /

Ожидается, что результат тестирования будет известен уже через 15–30 минут после забора биоматериала. Точность ― 96%. Использование тест-системы не требует дополнительного лабораторного оборудования, поэтому она будет доступна и для применения вне больниц и медучреждений.

«В любом варианте тесты дадут возможность дифференцировать на ранних этапах коронавирусную инфекцию, грипп или другое простудное заболевание. Врачи сразу будут понимать, куда везти пациента при необходимости и какое лечение назначать. Чем меньше нагрузка на службу медицины катастроф и скорую медицинскую помощь, тем легче и проще будет всей медицинской сфере. На это и нацелено использование тестов — на раннюю диагностику и правильное распределение пациентов», — подчеркивает Владимир Мещеряков.

По его мнению, данное тестирование особенно важно при лечении пожилых людей, когда участковый терапевт или фельдшер скорой сразу решают, направить пациента либо в приемное отделение ковидного госпиталя, либо контролировать течение болезни, чтобы не пропустить момент ухудшения состояния. Это важно еще потому, что коронавирус дает больше осложнений, чем грипп, особенно это касается развития пневмонии.

Ранее корреспондент ФАН пообщался с представителями компании «Уайт Продакт», занимающейся запуском производства на полуострове, и узнал детали проекта.

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