«В моем кармане ствол и граната»: мужчина пришел грабить банк в Симферополе

В Симферополе попытались ограбить банк, однако что-то пошло не так. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неизвестный, как и положено остальным людям, простоял в очереди, подождав свой черед, и когда подошел к кассе, то дал сотруднице банка записку. В ней говорилось, что он и его напарник вооружены, поэтому женщина должна отдать ему деньги.

«Тревожную кнопку не нажимать пять минут. В моем кармане ствол и граната. У моего человека в зале тот же набор, что у меня. Передайте мне деньги, что есть. В зале мой человек. Он выйдет через пять минут после меня», — было указано в записке.

Prt Scr youtube.com / МВД Республики Крым

Однако кассир оказалась не робкого десятка и все же нажала тревожную кнопку. Мужчина скрылся из банка. Как рассказали ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, 48-летний подозреваемый в нападении на отделение банка уже задержан.

«В течение дня после поступления информации о совершенном преступлении сотрудники полиции выяснили все обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого», — сообщили правоохранители.

Сам задержанный сознался в данном проступке, написав явку с повинной. Он рассказал, что хотел по-быстрому получить деньги, других мотивов, кроме легкой наживы, не назвал. Работать же не хотел. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сейчас он находится в ИВС. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее ФАН сообщал, что накануне на трассе в Крыму две группы устроили разборки. В результате конфликта началась стрельба, двое мужчин получили ранения.