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«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера

Экономика
«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко рассказала об успехах недавно запущенного в городе проекта под названием «Рыбный день». Также она объяснила саму суть проекта и каким образом он повлиял на развитие рыбопромышленного кластера в регионе.

В декабре в городе-герое был запущен проект «Рыбный день», в рамках которого каждый четверг в определенных магазинах продается различная рыбная продукция, которую выловили или вырастили в Черном море, со скидкой до 50%. На данный момент это барабуля, ставрида, килька, хамса, консервы и мидия, однако ассортимент в будущем планируют расширять. Программа будет действовать весь следующий год, передает ФАН.

«Это идея губернатора, которую мы, на мой взгляд, достаточно успешно реализуем. То есть по инициативе губернатора в начале прошлого года мы приняли решение, что нам вообще нужно развивать это направление — рыбопромышленный кластер. Его суть в том, что различные участники — не только прямые, кто является предприятием по вылову, но и другие смежные отрасли должны между собой взаимодействовать и создавать новые проекты, объединяться и получать синергию от этой деятельности. Мы прорабатывали детали с участием кластера, мы благодарны нашим партнерам, с которыми в начале декабря удалось заключить соглашения. Это говорит о том, что партнеры доверяют нам как инициаторам этого проекта, и мы, соответственно, принимали тех партнеров, которые готовы были подписаться еще и под стандартами, потому что есть несколько аспектов. Первый, конечно, включает цель, чтобы рыба стала доступней в нашем регионе, как в черноморском и прибрежном», — отметила Литовко.

«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
Пресс-служба правительства Севастополя /

Она добавила, что Севастополь является крупнейшим регионом в черноморско-азовском бассейне по добыче рыбы, но при этом по показателям потребления рыбы он не является или даже не становится лидером страны в этом вопросе.

При этом в целом ранее сложилась такая общая тенденция, что рыбу стали есть меньше, основной причиной чему послужила дороговизна соответствующей продукции. По словам замгубернатора, в городе уже несколько недель реализуется «Рыбный день», и, как показала практика, спрос на рыбу очень высокий — сейчас каждый четверг продается полторы тонны морепродуктов.

«Благодаря «Рыбному дню» по некоторым из партнеров есть увеличение продаж в десять раз, то есть у каждого партнера по-разному — у кого-то чуть больше, у кого-то — чуть меньше, в зависимости от ассортиментного ряда. Когда мы еще создавали концепцию по развитию балаклавской бухты, я выходила в море с рыбаками, и мы с ними общались. И была определенная ностальгия, которую я услышала от этих рыбаков, что в советское время они вылавливали рыбу и сразу продавали ее на набережной. Тогда только в одной Балаклаве продавалось порядка двух тонн рыбы в сутки. А это означает, что и сами по себе рыбаки понимают грусть от того, что рыба сегодня — не такой популярный продукт, которым он был в свое время. При этом и свежую рыбу сегодня фактически негде купить, поэтому это одна из задач и «Рыбного дня», и кластера в целом», — сказала заместитель губернатора Севастополя.

«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
pixabay.com /
Мария Литовко обратила внимание на то, что сейчас власти подключают к программе еще один магазин, а также ведутся переговоры с еще несколькими потенциальными объектами продаж, чтобы увеличить количество мест, участвующих в такой акции.

«Но что знаменательно, мы, когда общались с участниками кластера, это вызывало с их стороны и некоторую настороженность как минимум, поскольку средняя стоимость барабули на рынке — 500 рублей, а сейчас ее стоимость 190 рублей, если говорить о средних размерах рыбы, — это значительное снижение цены.

Речь о том, что эта стоимость фактически ниже, чем оптовые расценки, но мы понимали, что привлекая благодаря этой программе наших жителей в магазины, то не только шесть видов акционной продукции будет продаваться. Как показала прошлая неделя, приобретается и увеличивается спрос и на иную продукцию, то есть и на другие виды рыб, в том числе на которые наши партнеры сами сделали скидку, хотя они не были указаны в соглашениях», — заявила Литовко в эфире программы «Скажите честно».

То есть, объясняет она, настолько увеличился поток, спрос, что магазинам даже интересней делать еще больше скидок, больше интересных предложений для потребителя в этот день. По ее словам, сейчас стоит задача, чтобы в итоге люди потребляли рыбу больше и она была намного доступнее для жителей и гостей города. Примечательно, что в Советском Союзе четверг тоже был особым днем — все столовые кормили своих посетителей исключительно рыбными блюдами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что правительство Севастополя отменило систему QR-кодов в гостиницах. Соответствующий указ был подписан губернатором Михаилом Развожаевым.

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