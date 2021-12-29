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Неизвестные мужчины открыли стрельбу на трассе в Крыму: двое получили ранения

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:29
Происшествия
Неизвестные мужчины открыли стрельбу на трассе в Крыму: двое получили ранения
Prt Scr Telegram  /  @stormdaily

В селе Морское недалеко от Судака конфликт между двумя группами людей закончился стрельбой. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент случился днем 28 декабря на трассе Судак — Алушта (въезд п. Морское).

«Неизвестные люди, четверо мужчин на машине, приехали на машине, были все вооружены. Открыли стрельбу в двух молодых мужчин и одного взрослого мужчину. Данный инцидент произошел в присутствии жителей села. Пострадавшая сторона вооружена не была», — написал очевидец в группе «Крым без цензуры».

В комментарии ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что в ОМВД России по г. Судаку поступила информация о конфликте, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов.

«В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции установили возможных подозреваемых в совершении преступления», ― подчеркнули в ведомстве.

Сейчас участников конфликта разыскивают для дальнейшего задержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»).

Ранее ФАН сообщал, что накануне в Севастополе произошла смертельная авария, жертвами которой стали два человека. В Сети очевидцы поделились видео аварии с регистратора.

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крым стрельба уголовное дело перестрелка
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