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Два человека погибли в серьезном ДТП в Севастополе: опубликовано видео

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 10:43
Происшествия
Два человека погибли в серьезном ДТП в Севастополе: опубликовано видео
Федеральное агентство новостей  / 

Два человека стали жертвами страшного ДТП, произошедшего вечером 28 декабря в Севастополе на улице Готская. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля Subaru, не справившись с управлением, вылетел на встречку. Там он столкнулся лоб в лоб с грузовым КамАЗом. Оба находившихся в легковушке человека погибли, водитель грузовика не пострадал.

Очевидец аварии разместил в Сети видео с регистратора, где зафиксировано страшное столкновение.

В комментариях пользователи предполагают, что легковой автомобиль могло занести на мокрой дороге, когда он ехал с большой скоростью по полосе, предназначенной для поворота налево. На место ДТП выезжали полицейские и сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту пропажи восьмилетней девочки. Ребенок ушел из дома в школу и пропал.

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дтп севастополь
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