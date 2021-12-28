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Ростуризм может лишить аккредитации «выдающую» звезды крымским отелям компанию

Общество
Ростуризм может лишить аккредитации «выдающую» звезды крымским отелям компанию
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Симферополь, 28 декабря. Комиссия по апелляциям при Ростуризме проверила крымские отели на соответствие звездности и приняла решение рекомендовать ведомству рассмотреть вопрос о лишении аккредитации ответственной за это компании.

Общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым» может лишиться аккредитации после проверок, проведенных комиссией. Их инициировали после поступивших от туристов жалоб. Вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации отправится на рассмотрение Ростуризма.

Кроме того, сейчас проводится дополнительная проверка и по другим объектам размещения, классификацией которых занималась крымская компания. При этом ранее стало известно, что несколько отелей, которым присвоили три звезды, не соответствуют заявленным категориям. Организация, «выдающая» звезды, допустила многочисленные нарушения в рамках положения о классификации гостиниц, утвержденного постановлением Правительства России. Соответствующие обращения уже были направлены в МЧС и Роспотребнадзор.

Ростуризм ранее исключил «Музенидис Трэвел» из единого федерального реестра туроператоров. Такая мера направлена на защиту российских туристов.

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