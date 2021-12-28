Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год

Депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко в комментарии ФАН оценил проведение итоговой пресс-конференции главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Губернатор города-героя сегодня провел итоговую пресс-конференцию, на которой рассказал о всех значимых событиях этого года. В частности, он отметил, что город обеспечен питьевой водой на два года, а наполненность главного источника Севастополя — Чернореченского водохранилища — достигнет 100% к началу весны за счет уже накопленного снежного покрова в горах. Однако для экономии водных ресурсов все равно сначала будет использоваться резервный источник на реке Бельбек.

«Мы четко понимаем, что на ближайшие два года даже при пиковом потреблении, как это у нас было в Севастополе, мы водой обеспечены», — подчеркнул Развожаев.

Кроме того, по его словам, дополнительные доходы бюджета Севастополя в этом году составили 12,4 млрд рублей, при этом ожидаемое кассовое исполнение ФЦП — 96%, в прошлом году этот показатель составлял 91,2%.

Также он добавил, что Севастополь должен прекратить хаотически развиваться, но для этого необходимо принять генеральный план города, чтобы можно было разумно выделять инвестплощадки под строительство объектов и реализации разных проектов. Отметим, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина до 2025 года в экономику Севастополя необходимо привлечь 200 млрд рублей.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Пресс-конференция для руководителя региона — это отличный инструмент для того, чтобы сообщить об итогах работы правительства за год и о намеченных планах на предстоящий год. Михаил Развожаев реализовал эту возможность полностью — около двух часов шла конференция, были затронуты все ключевые вопросы развития региона», — сказал Александр Бородавченко.

По словам депутата, итоговая пресс-конференция — это логическое продолжение еженедельных прямых эфиров на севастопольских телеканалах и в личных социальных сетях. Это прямой диалог с севастопольцами и журналистами. Избиратели чувствуют эту открытость и поддерживают губернатора, заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году. Известно, что ей займется компания, которая занималась также возведением Крымского моста.