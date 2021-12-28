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Крымчане могут оставить новогодние подарки для детей в специальных «Корзинах радости»
Общество
Крымчане могут оставить новогодние подарки для детей в специальных «Корзинах радости»
onf.ru  /  Общероссийский народный фронт

В крымских магазинах на прошлой неделе появились специальные «Корзины радости», куда все желающие могут положить от себя подарки, а их потом передадут детям. Всероссийская акция «Корзина радости» проходит в рамках акции «МыВместе» при поддержке Народного фронта во всех городах страны.

«Несмотря на пандемию и отмену новогодних елок, можно объединиться и подарить праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей, пожилым людям, которые вынуждены встречать Новый год одни», — призывают волонтеры присоединиться к акции всех россиян.

В комментарии ФАН председатель Регионального общественного добровольческого движения «Мы вместе — Севастополь» Виктория Кашлякова рассказала об особенностях данного мероприятия в городе-герое.

«В прошлом году у нас тоже была такая акция перед Новым годом. У нас есть «Тележка добра» для помощи взрослым, а это — «Корзина радости». Она нацелена на деток. Суть следующая: люди, приходя в магазин, могут приобрести сладкие подарки и оставить их в специальной тележке или корзине, после чего мы забираем их, пакуем и отвозим деткам. Это либо дети — подшефные штаба «МыВместе», либо детки из детского дома, либо паллиативные инвалиды. Кроме сладких подарков в корзинах можно оставить мандарины, игрушки, интересные подарочные канцтовары», — говорит Виктория Кашлякова.

Крымчане могут оставить новогодние подарки для детей в специальных «Корзинах радости» 
Федеральное агентство новостей /

Для пожилых уже давно действует «Тележка добра», они установлены в пяти магазинах города (две в «ПУДе» — на ул. Хрусталева и проспекте Генерала Острякова, три в магазинах «Меркурий»). В них люди могут оставить продукты длительного хранения — крупы, воду, предметы гигиены, и их волонтеры потом отвезут тем, кто нуждается в помощи.

«Акция очень интересует людей. Уже второй год севастопольцы и гости города активно в ней участвуют. Если в прошлый год люди, несмотря на нестабильную ситуацию, все равно оставляли в тележках подарки и продукты. То сейчас ситуация стала лучше, и горожане активнее принимают в ней участие», — подчеркнула Виктория Кашлякова.

В прошлом году благодаря такой акции удалось собрать и вручить порядка 50 подарков многодетным и нуждающимся семьям в Крыму. Еще несколько десятков наборов подарили севастопольским детям. Список «Корзин радости», размещенных в крымских магазинах, можно посмотреть по ссылке.

Ранее ФАН сообщал, что новогодние подарки для детей собирает и организация «Добро мира ― Волонтеры Крыма». Но в этом случае подарки готовятся точечно для каждого ребенка.

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