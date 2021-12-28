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Яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году
Общество
Яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко раскрыла некоторые подробности будущей реализации проекта яхтенной марины в Балаклаве. Также она объяснила, каким образом это отразится в целом на развитии района.

Ранее стало известно, что власти Севастополя определили исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП компанию ПАО «Мостотрест», которая уже построила тысячи сложных объектов по всей России, а также участвовала в возведении Крымского моста. Вместе с тем указывается, что предварительная стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей, а сам проект уже прошел Главгосэкспертизу, передает ФАН.

Как отметила Литовко, подписание контракта является значительным шагом в реализации проекта, поэтому в скором времени все уже увидят начало долгожданной стройки, поскольку только проектирование длилось почти два года. Вместе с тем она подчеркнула, что строительство яхтенной марины в Балаклаве является идеей президента РФ Владимира Путина.

«И здесь это очень важно, поскольку без поручений президента вряд ли бы этот проект состоялся, какая бы сила воли ни была у нас на уровне региона, поскольку это большие ресурсы. И самое главное, мы знаем с вами, что были значительные изменения в части перевода использования бухты в гражданское назначение. Это тоже своего рода шаги, которые требуют участия главы государства», — сообщила заместитель губернатора Севастополя.

Стали известны подробности строительства яхтенной марины в Балаклаве
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Также Мария Литовко подчеркнула, что создание яхтенной марины в рамках ФЦП в Балаклаве — это только часть проекта, можно сказать, некое ядро развития всего района. По проекту предусмотрена не только реконструкция двух набережных, строительство стоянок для яхт, но и реконструкция гидротехнических сооружений, дноочищение, дноуглубление и многое другое.

По ее словам, в некоторых частях бухты возле причалов глубина составляет всего больше полметра, также будет подниматься большое количество предметов со дна бухты, которые сейчас приносят определенные неудобства, в том числе в вопросе навигации.

«Это и инженерная инфраструктура. Я даже не могу сказать, что из этого важнее — реконструкция гидротехнических сооружений или инженерная инфраструктура. Например, мы начнем с Таврической набережной, где в помине нет канализации или водоснабжения, что, безусловно, благодаря этому мероприятию будет реализовано.

Поэтому все делаться будет в комплексе. В целом произойдет благоустройство, которое последует за всеми капитальными работами и будет вводить архитектурную составляющую самой набережной, приводить ее в порядок», — заявила она.

Стали известны подробности строительства яхтенной марины в Балаклаве
Пресс-служба правительства Севастополя /

Кроме строительства яхтенной марины, продолжила Литовко, будут реализованы и небюджетные проекты, например, благоустройство территорий вокруг самой бухты, а не только набережной, дорог, инфраструктуры, прочие объекты и многое другое.

«Сейчас вырабатывается схема транспортного каркаса, будут некоторым образом изменены и подъезды, и вообще даже сама суть использования транспорта в районе бухты, потому что там хочется достичь экологического способа передвижения. Важно, чтобы транспортные потоки перехватывались до бухты, иначе вот эти коллапсы, которые у нас там происходят, будут продолжаться. Поэтому мы говорим, что городская электричка будет приходить не в саму бухту, а за два километра до нее — сейчас это планируется таким образом. Мы говорим о том, что должен быть экологичный транспорт в виде электромобилей, в виде удобных пешеходных аллей.

То есть задача — реализовать проект так, чтобы все виды транспорта, которые присутствуют и находятся в районе бухты, некоторые из них перехватывались до самой бухты, а какие-то, наоборот, больше развивались, в особенности экологичный вид транспорта. Проект — это не только бухта. Это ядро, с которого начинается капитальные преобразования, мы говорим о развитии всей Балаклавы, Балаклавского муниципального округа. И у нас в округе реализуется еще несколько проектов», — заявила замгубернатора в эфире программы «Скажите честно».

Стали известны подробности строительства яхтенной марины в Балаклаве
Пресс-служба правительства Севастополя /

Вместе с тем Мария Литовко отметила, что срок реализации проекта яхтенной марины в Балаклаве — четыре года. При этом со следующего начнется непосредственно стройка, а уже сейчас ведутся подготовительные работы подрядчиком, с которым заключен госконтракт — работы начнутся с Таврической набережной.

По ее словам, невозможно закрыть бухту на несколько лет, чтобы ударно на ней потрудиться и построить ее в короткие сроки. Стоит задача, чтобы жизнедеятельность, городские потребности и бизнес в районе бухты продолжали работать, насколько это возможно, хоть и с некоторыми изменениями.

Напомним, ранее эксперт по туризму Иван Романенко пояснил, что необходимо сделать в Крыму и Севастополе для развития яхтенного туризма, сколько средств нужно примерно в него инвестировать и сколько денег этот бизнес может приносить в местные бюджеты.

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севастополь строительство балаклава яхтенная марина
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