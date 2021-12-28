Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 16:06
16:05
Весь мир
Под защитой россиян: стало известно, какие события легли в основу фильма «Гранит»
16:02
Происшествия
Появились кадры с места стрельбы в больнице Светлограда
16:01
Происшествия
Убил, угнал трактор, сбыл оружие: 15 лет строгого режима получил житель Прикамья
15:59
Общество
Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"
15:59
Шоу-бизнес
Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
15:58
Общество
Мордовия будет по-новому сохранять национальную культуру и государственные языки
15:56
Общество
Warner Bros. могла снять фильм «Матрица: Воскрешение» и без участия Ланы Вачовски
15:56
Общество
Геннадий Онищенко: в 2022 году с пандемией COVID-19 будет покончено
15:54
Происшествия
В Перми будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей
15:54
Весь мир
Ложные надежды Киева: США готовы забыть Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымчане собрали деньги на протезы для собаки, которую неизвестный лишил всех лап
Общество
Крымчане собрали деньги на протезы для собаки, которую неизвестный лишил всех лап
Prt Scr instagram.com  /  @vetophtalmology_simferopol

Жители Крыма спасают собаку Чернушку, которая после неизвестно каких истязаний, осталась без всех лап. Но в будущем ей сделают протезы ― неравнодушные собрали всю необходимую сумму. ФАН узнавал подробности.

История бездомной собаки Чернушки из-под Симферополя, произошедшая в начале ноября, шокировала многих крымчан. Собака жила в селе Чистенькое в общежитии. Была привита и стерилизована, хорошо ладила с местными детьми. Но в какой-то момент пропала, и спустя полторы недели ее нашли с жуткими травмами: нос как таковой отсутствовал, а на его месте была лишь полость, все лапы были повреждены настолько, что ткани на конечностях начали отмирать. После обследований ветеринарами прогнозы для Чернушки оказались неутешительными ― все четыре ступни нужно было ампутировать.

«Диагнозы есть, прогнозы не радуют. Чувствительности лап ниже порезов нет, они будут отмирать. Как минимум две-три лапки! Их надо ампутировать и протезировать, или эвтаназия», ― рассказывала в первые дни врач Алена Химич из Симферополя, к которой попало животное.

Подробностями жизни собаки она делилась в соцсетях, и неравнодушные сразу же начали финансово помогать для лечения собаки. Желающих помочь было очень много, собаке сделали операции, ампутировав ступни, делать операции. Ей пошили специальные чехлы, чтобы она могла двигаться на культях.

Крымчане собрали деньги на протезы для собаки, которую неизвестный лишил всех лап
Prt Scr instagram.com / @vetophtalmology_simferopol

Позже стало ясно, что придется ампутировать и часть хвоста. Есть предположение, что собака была крепко связана, и поэтому все, что было ниже веревок, было травмировано, кровь туда перестала поступать, и ткани на ступнях и хвосте начали отмирать. Кто же совершил подобное зверство, так пока и не удалось выяснить.

«По поводу поиска виновного. У нас есть адвокат и команда, которые занимаются этим вопросом», ― сообщала ветеринар.

Сейчас собака передвигается на специальной коляске, в будущем ей сделают специальные протезы. Как говорит Алена Химич, Чернушка уже скоро отправится домой и не будет жить на улице.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике вопросу бездомных животных особо не уделяли внимание, поэтому пообещал усилить работу в данном направлении.

«Завершим строительство приюта в Симферополе и приступим к повестке по строительству приютов в других регионах Крыма», — подчеркнул Аксенов.

Ранее ФАН рассказывал, что приют в Симферополе не могли построить несколько лет из-за того, что постоянно возникали трудности с выделением земли, хотя средства уже были. Недавно администрация города отдала в правительство республики документы на передачу объекта недвижимости приюта на улице Крымской правды, 6 в Симферополе из муниципальной собственности в государственную. Таким образом, вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Крымчане собрали деньги на протезы для собаки, которую неизвестный лишил всех лап
крым собака
Комментировать