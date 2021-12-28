Крымчане собрали деньги на протезы для собаки, которую неизвестный лишил всех лап

Жители Крыма спасают собаку Чернушку, которая после неизвестно каких истязаний, осталась без всех лап. Но в будущем ей сделают протезы ― неравнодушные собрали всю необходимую сумму. ФАН узнавал подробности.

История бездомной собаки Чернушки из-под Симферополя, произошедшая в начале ноября, шокировала многих крымчан. Собака жила в селе Чистенькое в общежитии. Была привита и стерилизована, хорошо ладила с местными детьми. Но в какой-то момент пропала, и спустя полторы недели ее нашли с жуткими травмами: нос как таковой отсутствовал, а на его месте была лишь полость, все лапы были повреждены настолько, что ткани на конечностях начали отмирать. После обследований ветеринарами прогнозы для Чернушки оказались неутешительными ― все четыре ступни нужно было ампутировать.

«Диагнозы есть, прогнозы не радуют. Чувствительности лап ниже порезов нет, они будут отмирать. Как минимум две-три лапки! Их надо ампутировать и протезировать, или эвтаназия», ― рассказывала в первые дни врач Алена Химич из Симферополя, к которой попало животное.

Подробностями жизни собаки она делилась в соцсетях, и неравнодушные сразу же начали финансово помогать для лечения собаки. Желающих помочь было очень много, собаке сделали операции, ампутировав ступни, делать операции. Ей пошили специальные чехлы, чтобы она могла двигаться на культях.

Prt Scr instagram.com / @vetophtalmology_simferopol

Позже стало ясно, что придется ампутировать и часть хвоста. Есть предположение, что собака была крепко связана, и поэтому все, что было ниже веревок, было травмировано, кровь туда перестала поступать, и ткани на ступнях и хвосте начали отмирать. Кто же совершил подобное зверство, так пока и не удалось выяснить.

«По поводу поиска виновного. У нас есть адвокат и команда, которые занимаются этим вопросом», ― сообщала ветеринар.

Сейчас собака передвигается на специальной коляске, в будущем ей сделают специальные протезы. Как говорит Алена Химич, Чернушка уже скоро отправится домой и не будет жить на улице.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике вопросу бездомных животных особо не уделяли внимание, поэтому пообещал усилить работу в данном направлении.

«Завершим строительство приюта в Симферополе и приступим к повестке по строительству приютов в других регионах Крыма», — подчеркнул Аксенов.

Ранее ФАН рассказывал, что приют в Симферополе не могли построить несколько лет из-за того, что постоянно возникали трудности с выделением земли, хотя средства уже были. Недавно администрация города отдала в правительство республики документы на передачу объекта недвижимости приюта на улице Крымской правды, 6 в Симферополе из муниципальной собственности в государственную. Таким образом, вопрос сдвинулся с мертвой точки.