Крым стал одним из самых популярных направлений для празднования Нового года

Туристический агент Александр Горев рассказал в комментарии ФАН, почему Крым уже традиционно является одним из самых популярных направлений среди россиян для празднования Нового года. Также он объяснил, каким образом на это в последние годы могла повлиять пандемия.

В этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым являются лидерами новогоднего туризма, при этом загруженность отелей на полуострове сегодня составляет примерно 80%, говорят специалисты. Также указывается, что порядка 90% российских туристов встретят 2022 год в РФ, остальные же поедут праздновать Новый год за границу.

«2021 год стал одним из лучших для развития внутреннего туризма в России. Я думаю, это и прямо, и косвенно связано с пандемией коронавируса, поскольку не все наши граждане хотят рисковать и выезжать за пределы РФ в такой сложный для всех период. Тем более во многих странах нужно после прилета находиться в карантинной зоне, сдавать ПЦР-тесты и другое. Однако стоит заметить, что еще до начала всей этой истории с коронавирусом Крым стабильно показывал хороший прирост числа туристов как в летний, так и зимний периоды, причем, я уверен, такая тенденция сохранится и в будущем. Конечно, в 2020 году была определенная просадка по количеству туристов, но в этом году мы нагнали то, что упустили тогда», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вместе с тем эксперт добавил, что многие туристы едут праздновать Новый год в Крым после того, как они отдохнули на полуострове летом и увидели, какая сегодня здесь есть инфраструктура.

«Люди видят, как здесь все изменилось после 2014 года, в том числе в туристической отрасли и соответствующей инфраструктуре. Ведь некоторые до сих пор продолжают ассоциировать Крым с украинским периодом, когда здесь не было ни дорог, ни нормальных гостиниц, поэтому, когда они сюда приезжают после, скажем так, горького опыта при Украине, туристы хотят провести на полуострове как можно больше времени», — отметил Александр Горев.

По его словам, зимой Крым становится еще краше, особенно за счет горных снежных пейзажей, которые никого не оставят равнодушным, а также новогодних иллюминаций и ярмарок. Кроме того, полуостров славится своим мягким климатом, что тоже очень привлекает туристов к празднованию Нового года на полуострове, поскольку многие люди устали от постоянных и сильных холодов в своих городах, заключил туристический агент.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Напомним, ранее ФАН сообщал, что агротуризм становится перспективным направлением развития внутреннего туризма в Крыму. Это связано с тем, что полуостров имеет выгодное географическое положение, благоприятный климат и разнообразный культурно-природный потенциал.