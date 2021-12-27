Политолог Юхин прокомментировал кадровые изменения в правительстве Севастополя

Политолог Сергей Юхин прокомментировал ФАН новые кадровые перестановки, которые произошли в Севастополе. Также он назвал несколько причин, почему Сергей Толмачев и Лариса Сулима заняли новые посты в правительстве города.

Сегодня, 27 декабря, вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, курировавший внутреннюю и информационную политику, департамент природных ресурсов и блок городского хозяйства, а также директор департамента образования Елена Богомолова покинули правительство города. Об этом стало известно на аппаратном совещании. Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Сергей Толмачев, который будет курировать внутреннюю политику и Севприроднадзор, а новым руководителем департамента образования — Лариса Сулима.

«Самое главное здесь — это назначение Сергея Толмачева на пост вице-губернатора. Это совершенно логичное назначение, потому что он один из самых успешных PR-менеджеров, один из самых успешных информационных менеджеров страны, который избирался в своем регионе в Госдуму. Соответственно, он этого заслуживает. Кроме того, надо обратить внимание на то, что Сергей Толмачев провел несколько успешных кампаний 2020 и 2021 гг. — губернатора и в Госдуму, которые попали во все рейтинги всех PR-агентств. Что касается департамента образования Севастополя, то он получил, я уверен, очень системного, знающего и эффективного менеджера, который будет решать все вопросы, которые стоят перед департаментом», — заявил Сергей Юхин.

facebook.com / @Сергей Юхин

Отметим, что полномочия Николая Жигулина были распределены между заместителями главы Севастополя Михаила Развожаева. Так, блок экологии и природных ресурсов теперь будет курировать Толмачев, а блок городского хозяйства и всего, что связано с этой отраслью, переходит к вице-губернатору Алексею Парикину. Вместе с тем блок земельных отношений и Севреестр теперь вместо Парикина будет курировать вице-губернатор Николай Гордюшин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что снежный апокалипсис и пресс-конференция Владимира Путина стали главными событиями для Севастополя на прошлой неделе. Эксперты отмечают, что президент послал несколько важных сигналов Западу.