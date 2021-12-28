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Новая школа, детские сады и стадион: что появится в Ялте в 2022 году
Общество
Новая школа, детские сады и стадион: что появится в Ялте в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Уже в 2022 году в Ялте начнутся работы по строительству большой школы, откроется несколько детских садов и спортивных объектов. В комментарии ФАН в Департаменте образования и молодежной политики Администрации города Ялта рассказали, что именно планируется предусмотреть в новом генплане города, который разрабатывается сегодня.

Новый генеральный план развития Большой Ялты станет действительно социально направленным. Сам документ до сих пор находится в процессе разработки, хоть его и планировалось утвердить к концу 2021 года. В апреле этого года мэр города Янина Павленко сообщила, что изменения, которые были запроектированы в генплане 2018 года, в большей степени отражают интересы коммерческих застройщиков, поэтому пообещала проработать его таким образом, чтобы он стал социально направленным.

Во-первых, в Ялте готовятся к строительству новой школы на 1100 мест (ул. Тимирязева). Исходные данные уже направлены в министерство строительства и архитектуры РК для разработки проектно-сметной документации. Начало проектно-изыскательских работ по указанному объекту планируется на 2022 год.

Новая школа, детские сады и стадион: что появится в Ялте в 2022 году
Пресс-служба Минобразования Крыма /

Наконец планируется возобновить работы в детском саду №13 «Лукоморье». Имущество объекта спишут и передадут ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» с целью строительства детского сада на 100 мест. Начало проектно-изыскательских работ запланировано на 2022 год. К открытию после капремонта готовится и детский сад «Ивушка», где из-за нарушения сроков проведения работ пришлось заменить подрядчика. Также на 2022-й запланирован капремонт дошкольного учреждения в Васильевке на улице Братьев Просмушкиных.

«Впервые за многие годы строим с нуля новый детский сад на 230 мест на пустыре на пересечении улиц Сеченова и Достоевского. Полностью завершить строительство подрядчик должен до конца следующего года», — сообщала ранее Янина Павленко.

Еще один детсад на 100 мест появится в здании бывшей начальной школы на улице Красноармейская, 39. Изначально на капремонт выделялось 147 миллионов рублей, но позже появились дополнительные траты, увеличив стоимость строительно-монтажных работ до 360 миллионов рублей. Сама Янина Павленко признавала, что капремонт на этом объекте стал самым беспрецедентным по стоимости ремонтных работ во всем Крыму.

Новая школа, детские сады и стадион: что появится в Ялте в 2022 году
Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

Одним из самых значимых объектов, которые вскоре официально будут открыты, является стадион «Авангард». Там реконструкция ведется уже несколько лет. На стадионе ялтинцы смогут заниматься 15 видами спорта.

Также среди спортивных объектов запланировано создание полноценного теннисного корта на Цветочной улице, 6. А в поселке Кореиз на земельном участке по ул. Родниковая, 53б планируется установка многофункциональных спортивных площадок.

Отметим, предыдущий генеральный план Большой Ялты приняли в 2018 году, несмотря на то, что он был достаточно противоречив и вызвал негодование многих горожан. И хоть ялтинцы в большинстве своем выступили против принятия документа, он был согласован и одобрен как на республиканском, так и на федеральном уровнях.

Ранее ФАН рассказывал, что новый генплан должен решить вечную проблему ЮБК с хаотичной застройкой ценной земли и появлением многоэтажных отелей из гаражей.

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