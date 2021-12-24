Более 3000 иностранцев вакцинировались от COVID-19 в Крыму

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский рассказал в комментарии ФАН о том, как обстоит на сегодняшний день ситуация с коронавирусом на полуострове, как проходит вакцинация местных жителей и лечение заболевших граждан.

Заболевшие и вакцинированные

Так, по его данным, на 24.12.2021 на территории Крыма за весь период зарегистрировано 126 089 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей COVID-19 (за последние сутки — 120).

«Лечение получают 3 770 человек: на амбулаторном лечении — 1858 человек, в стационарах — 1912 пациентов. Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 252 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», ― сообщил Антон Лясковский.

При этом на сегодняшний день вакцинированы полностью 821 824 человека, еще порядка 80 тысяч человек получили уже первый компонент вакцины. Кстати, примерно 3200 человек из вакцинированных — это иностранные граждане.

«Плановый показатель взрослого населения составляет 1 212 687 человек (80%). Вакцинация поможет преодолеть нарастание заболеваемости. Из общего числа вакцинированных двумя компонентами заболели коронавирусной инфекцией 2,8%. Как правило, заболевание у граждан, полностью вакцинированных против COVID-19, протекает в легкой форме», ― подчеркнул замминистра здравоохранения РК.

Невские Новости / Ольга Костромина

Плановое лечение и скорость скорой

Тем временем в пресс-службе минздрава РК рассказали о том, как сегодня обстоит ситуация с кадровой обеспеченностью медицинских организаций Крыма. По данным ведомства, укомплектованность медицинских организаций на начало декабря составляла 77,9%, если говорить о врачах: 81,6% ― средний медицинский персонал и 88% ― младший медицинский персонал.

Сегодня для привлечения кадров для работы в государственные медицинские учреждения в Республике Крым работает программа «Земский доктор/Земский фельдшер». Специалистам, переезжающим на работу в села и поселки полуострова, предоставляют единовременную компенсационную выплату в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

На сегодняшний день серьезным вопросом остается проведение планового лечения, которое несколько снизилось из-за того, что все силы медиков были брошены на борьбу с коронавирусом. Особенно на себе это почувствовали инвалиды, онкобольные и те люди, которым нужна помощь узких специалистов.

В минздраве пояснили, что в связи с задействованием ряда лечебных организаций для стационарного лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями была разработана временная схема маршрутизации направления пациентов, нуждающихся в госпитализации, других нозологий, в том числе больных с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. У крымчан в данной ситуации есть свое предложение, как решить вопрос со своевременным лечением маломобильных людей.

pexels.com / Thirdman

«Несмотря на возросшую нагрузку на службу скорой медицинской помощи в связи с пандемией, время доезда бригады скорой помощи на экстренные вызовы (дорожно-транспортные происшествия, кровотечения, судороги, падение с высоты, обширные ожоги/раны и т. п.), снизилось некритично. В целях сокращения времени доезда на вызовы было увеличено число общепрофильных бригад скорой медицинской помощи», ― сказали в минздраве.

Вместе с этим в ведомстве ответили на серьезный вопрос, который часто будоражит общественность. Речь идет о времени приезда скорой помощи на вызовы.

Также в ведомстве рассказали, что по желанию переболевший коронавирусом гражданин может пройти курс реабилитации, обратившись с просьбой к своему участковому врачу. Стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями, перенесших новую коронавирусную инфекцию и/или внебольничную пневмонию функционирует на базе ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды». Также многие крымские санатории предлагают свои программы постковидной реабилитации.

Ранее главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков рассказал об особенностях реабилитации, которую проводят для граждан после коронавирусной инфекции.