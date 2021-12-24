Мужчина в Севастополе забил до смерти щенка из-за испорченный одежды

В Севастополе произошел вопиющий случай жестокости, который взбудоражил как местных жителей, так и многих пользователей соцсетей из других городов, кто увидел сообщение об инциденте.

29-летний житель Севастополя стал свидетелем того, как неизвестный мужчина тащил по улице на поводке щенка таксы. Причем было непонятно, жив ли пес. Как оказалось, незнакомец решил отдать обмякшее тело животного продавцу пивного магазина.

«Неравнодушный горожанин зашел вслед за незнакомцем в пивной магазин и, услышав, что мужчина хочет отдать щенка, забрал животное и сразу отвез в ветеринарную клинику. К сожалению, несмотря на оказанную помощь ветврачей, собака спустя некоторое время погибла от причиненных ей травм», ― рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Полицейские уже определили личность мужчины. Им оказался 40-летний приезжий. Тот объяснил, что избил собаку из-за того, что та испортила его одежду. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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В комментарии ФАН зоозащитница Татьяна Большакова отметила, что важным в данной ситуации является наличие видеозаписи произошедшего.

«Это ужасный случай, который потряс сегодня всех. Человек поступил явно неадекватно, нормальный человек не может такого сделать и не может прийти потом с собакой в общественное место. Полиция в этом случае быстро отреагировала и уже возбуждено уголовное дело, но здесь есть видеозапись. А сколько таких случаев происходит за закрытыми дверями и мы не знаем об этом? Проблема очень схожая с проблемой насилия в семье — над детьми, над женщинами. Но если у человека есть хотя бы шанс сказать об этом, то у животного его нет. Поэтому наказание в данном случае должно быть суровым. Хорошо, что недавно Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с животными. Остается надеяться, что заведенное уголовное дело будет доведено до суда и виновный будет наказан», ― подчеркнула Татьяна Большакова.

При этом, по ее словам, к волонтерам часто попадают животные, которые пострадали от жестокости людей.

«У нас есть несколько животных, которые в настоящее время проходят реабилитацию. Видно, что они явно после побоев. У нас, например, есть волчья собака, у нее довольно сложная история. Когда мы ее нашли и привезли в клинику, врачи даже не могли определить — собака это или волк, настолько у нее была разбита морда», ― вспоминает зооволонтер.

За последнее время, говорит Татьяна Большакова, в городе участились случаи жестокого обращения с животными, было даже несколько «огнестрелов» у собак. Но в основном многие их тех, кто был замечен в подобных инцидентах, это не местные жители, а приезжие граждане. Поэтому самое важное сейчас, говорит волонтер, довести это дело до суда.

Отметим, в городе летом начала действовать программа «Служба спасения 911», предназначенная для помощи животным. Волонтеры спасают животных, которые получили травму в результате ДТП или падения с высоты, а также тех, кто попал в опасную ситуацию, угрожающую жизни или здоровью.