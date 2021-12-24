Как в Ялте решают вопрос с расселением 190 семей из аварийных разваливающихся домов

В Ялте почти 200 семей вскоре должны обрести новый дом и наконец выехать из аварийного жилья. Об этом ФАН рассказали в Департаменте имущественных и земельных отношений администрации города.

Так, в этом году в РК утвердили новую программу, согласно которой реализация прав жителей аварийных домов в городском округе Ялта проводится через выкуп аварийных квартир у собственников или через предоставление жилых благоустроенных квартир в новом доме. На сегодняшний день жителями аварийных квартир признаны 190 семей из 17 аварийных домов. Из них 72 семьям должны компенсировать стоимость изымаемых аварийных квартир, а 118 семей переселят в строящийся в городе многоквартирный дом на ул. Мицко. Весь процесс планируется завершить до 2023 года.

Для реализации программы по выкупу аварийных квартир в 2021 году было выделено 48,6 миллиона рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ и еще 137,1 миллиона рублей региональных средств.

Министерство ЖКХ и Администрация Ялты провели большую работу в вопросе расселения жильцов аварийных домов. Так, для ялтинцев подготовили новые учетные дела и сделали квартирографию расселения граждан; приняли новую муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилья; провели оценку рыночной стоимости изымаемых квартир; помогли горожанам зарегистрировать права собственности на их квартиры в аварийных домах. Некоторые ялтинцы уже смогли получить выплаты за изымаемое жилье.

По данным департамента, 15 семей уже получили выплаты на сумму 103,9 миллиона рублей, вскоре 81,7 миллиона рублей смогут получить еще 12 семей. В 2022 году 238,5 миллиона рублей выплатят еще 45 гражданам.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

В настоящее время готовятся программы также по расселению 116 семей бывшей гостиницы «Звездочка», которая была признана судом многоквартирным домом (в здании разбиты стекла, прогнила крыша, со стен свисают провода, нет отопления и газоснабжения), а также жителей 86 домов, имеющих признаки аварийных по итогам проверки жилищной инспекции Республики Крым.

Также в Департаменте имущественных и земельных отношений администрации города рассказали о ситуации с выделением квартир детям-сиротам. В украинские времена дети-сироты Крыма не получали квартиры по достижению совершеннолетия. При России эта работа ведется во всех муниципалитетах, и в Ялте впервые за многие годы приобрели сразу 15 квартир (по 44 квадратных метра каждая) для детей-сирот. Для сравнения ― в прошлом году приобрели всего две квартиры для сирот, а до этого максимальное число купленных квартир было всего пять в 2018 году.

«Все квартиры новые, оборудованы необходимой сантехникой, мебелью, стеклопакетами и т. д. Расположены в ЖК «Алмаз». Средства на квартиры, всего 62 миллиона рублей, выделены из бюджетов трех уровней — федерального, республиканского и муниципального», ― сообщили в Департаменте имущественных и земельных отношений.

Ранее ФАН рассказывал, что Ялта в 2021 году смогла принять на 24% туристов больше, чем в допандемийном 2019-м. Более 30% туристов, которые ехали в Крым, посещали именно Южный берег.