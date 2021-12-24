Переехавшие в Крым по программе «Земский доктор» врачи получают по миллиону рублей

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» в Крыму действует уже более пяти лет, и за это время на полуостров удалось привлечь десятки специалистов. В минздраве Крыма в комментарии ФАН рассказали об особенностях этой программы и о том, какие преференции получают переезжающие в Крым специалисты.

Медицинские работники, которые приезжают в Крым на службу в государственные медицинские учреждения в селах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на гарантированную единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов.

Начиная с 2019 года в республику удалось привлечь 38 врачей и десять фельдшеров из других регионов Российской Федерации. Кроме того, в села и поселки переезжают и крымчане из больших городов (более 90 человек). Так, в 2019 году указанную единовременную выплату получили 41 медработник (21 врач, 20 фельдшеров), в 2020 году выплата была предоставлена 50 специалистам (36 врачам и 14 фельдшерам), по данным на начало декабря 2021 года, выплаты уже получили 52 работника (38 врачей и 14 фельдшеров).

Кроме того, переезжающим в Крым специалистам компенсируют расходы на аренду жилья: до 30 тыс. рублей выделяется для врачей, работающих в городах с населением свыше 50 тыс. человек и до 20 тыс. рублей в месяц для специалистов, кто трудоустроен в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.

mos.ru /

Для врачей по наиболее дефицитным специальностям предусмотрены ежемесячные стимулирующие доплаты к заработной плате. Так называемая региональная надбавка составляет по 7000 рублей для врачей, по 5000 рублей ― для фельдшеров и по 4000 рублей для медсестер и акушерок. Кроме того, частично компенсируются траты по коммунальным платежам в размере 750 рублей.

Приятным бонусом является то, что работающие в сельской местности специалисты могут претендовать на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.

ФАН пообщался с Екатериной, которая переехала в Крым в 2015 году с материковой части РФ, но не по госпрограмме, а по зову сердца, так как всегда хотела жить в более теплом регионе. Сегодня она работает терапевтом в одной из частных клиник Симферополя. По словам женщины, она изначально не планировала пользоваться госпрограммой, так как планировала остаться в большом городе, а не поселке, поэтому выбрала частную клинику.

При этом, по ее словам, значительным преимуществом госпрограммы является то, что врачам компенсируют аренду жилья и коммунальных услуг, что очень экономит средства и позволяет направлять зарплату на более необходимые траты. Тем не менее, отмечает она, у нее на приеме часто бывают пациенты, которые предпочитают изначально обращаться в частные клиники, чтобы не ждать очередей в муниципальных медучреждениях.

Ранее ФАН рассказывал, что только у 6% российских врачей никогда не было конфликтов с пациентами, все остальные либо были объектами нападения, либо сами конфликтовали с пациентами.