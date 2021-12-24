Ялта в 2021 году смогла принять на 24% туристов больше чем в допандемийном 2019-м

Ялта в этом году успешно прошла курортный сезон и превысила показатели 2019 года по туристическому потоку. Об этом в комментарии ФАН рассказали в отделе по курортам и туризму администрации города Ялты.

Туристический поток

Так, за девять месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Причем в ялтинский регион туристический поток составил около трех миллионов человек, что на 24% превышает показатели 2019 года.

«Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных топовых гостиницах средний уровень загрузки превышал 90–95%. Курортный сезон 2021 года был непростым. Природа внесла свои коррективы. Все мы помним, как в июне в связи с обильно выпавшими осадками пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации», — напомнили в отделе по курортам и туризму Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Конечно, данная ситуация внесла коррективы в планы гостей, и в июне наблюдался кратковременный отток туристов в связи с закрытием пляжей из-за неблагоприятного санитарно-эпидемиологического состояния морской воды, но буквально через неделю после чрезвычайной ситуации был снова зафиксирован рост туристического потока.

«Наш город остается одним из самых востребованных не только в курортный сезон, но и в межсезонье. Климатические условия региона позволяют в полной мере гостям воспользоваться полным спектром экскурсионных программ, насладиться пешеходными и морскими прогулками. Основной тренд 2021 года — рост спроса населения на оздоровление. Люди стали чаще менять пляжный отдых на всесезонный оздоровительный, заботиться о поддержании иммунитета для сохранения качества жизни», — отметили в отделе по курортам и туризму Ялты.

Сегодня отели и санатории Ялты обладают существенным преимуществом ― они находятся в стратегически правильном месте. Также меняются стандарты качества, расширяется спектр предоставляемых услуг, модернизируется материально-техническая база. Подтверждением качества крымских санаториев служит то, что в топ-100 российских здравниц, составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, вошли ялтинские санаторий «Сосновая роща» (в первой десятке этого рейтинга), «Парк Форос», курортный комплекс «Пальмира-палас», ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Развитие территории ЮБК

ЮБК ― уникальная зона не только в российском, но и в общемировом масштабе. Почти два столетия здесь создавалось ожерелье приморских дворцово-парковых, усадебных, курортных ансамблей и виноградников, а основным мотивом освоения ЮБК являлся лечебно-оздоровительный. Однако сегодня необходим комплексный подход и комплексная защита, чтобы сохранить объекты в их первозданном виде, а значит ― принять федеральный закон «О Южном береге Крыма».

В 2021 году стартовал проект, главной целью которого является развитие территории ЮБК с приоритетом курортологической, туристско-рекреационной и винодельческой функций, на основе баланса создания современной инфраструктуры и сохранения природно-культурной основы.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В этом году специалисты проводили обследование парков, территорий виноградников и прибрежной зоны от мыса Айя до Алушты (большая часть ЮБК), чтобы определить объекты, которые обладают признаками культурного наследия. Их предлагается включить в реестр объектов культурного наследия, а далее создать пешеходные маршруты, которые соединят эти достопримечательности «коридорами». Первый такой проект предусматривает создание единой променадной зоны ― Большой южнобережной набережной, которая протянется от Ливадии до грузового порта. Работа по этому маршруту уже ведется.

Ранее ФАН рассказывал, что в эти дни Ялта как никогда удивляет своей зимней красотой. Город уже несколько дней заваливает снегом, местные жители и гости города не упускают возможности погулять на набережной и покататься на санках.