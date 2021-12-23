Снежный апокалипсис и пресс-конференция Путина стали главными событиями для Севастополя

Приход настоящей серьезной зимы и пресс-конференция президента Владимира Путина стали главными событиями для города-героя в последние дни. Об этом ФАН рассказали в ЦУР Севастополя.

Так, после того, как город несколько дней назад накрыло огромным слоем снега, а непогода парализовала движение транспорта и кое-где лишила людей электроэнергии, севастопольцы написали в соцсетях около 2000 вопросов про снег.

«В основном горожане спрашивали, когда и где будут чистить дороги, и еще пара коммунальных аварий была из-за мощного снегопада, их быстро ликвидировали, люди спрашивали, что и как. Такой снегопад для Севастополя, безусловно, редкость и по мощности, и по продолжительности», — отметили в Центре управления регионом.

Также там подчеркнули, что за 24 часа высота снежного покрова в городе выросла на 25–28 сантиметров. Это своими снимками в соцсетях доказали жители города. Тем не менее, несмотря на проблемы с транспортом, электричеством и коммуникациями, многие горожане были рады такой снежной сказке и успели налепить снеговиков и немного покататься на санках.

«Если честно, первый раз вижу столько снега в Севастополе. Он идет практически без остановки вторые сутки. Хорошо, что это ненадолго и к выходным будет +10. Вот такой подарок от природы ко Дню зимнего солнцестояния», — написала Мария Никитина.

Однако зимняя сказка закончится для крымчан и севастопольцев уже через несколько дней, потому что уже к выходным потеплеет до +10 — +12 градусов.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Второй темой, ставшей главной 23 декабря, оказалась Большая пресс-конференция президента. Многие крымчане и севастопольцы внимательно смотрели всю трансляцию общения Владимира Путина с журналистами и с воодушевлением восприняли слова о внимании к институту семьи и важности поддержки семей с детьми.

Как говорит многодетная мама Светлана Савченко, действительно, в городе-герое уделяют большое внимание семьям, в которых воспитывается много детей. Речь идет как о региональном материнском капитале, выплатах семьям в период, так и о подарках новорожденным, где в специальных боксах есть самые необходимые вещи на первое время.

Другие важные посылы выделил политолог Сергей Юхин. Он считает, что в своем содержательном ответе Владимир Путин послал несколько сигналов.

«В первую очередь они были направлены к коллективному Западу: нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток. Во-вторых, был четкий сигнал для украинской власти. И еще один посыл был народу России. Мы очень мирная страна, очень мирный народ, но мы готовы защищать свои интересы», — сказал Юхин.

Ранее ФАН рассказывал, что в ходе Большой пресс-конференции глава России указал, что обвинения в адрес «Газпрома» в монополизации европейского рынка и росте цен не соответствуют действительности.