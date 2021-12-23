Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:37
21:36
Происшествия
Машина сбила пешехода у ТЦ на юго-западе Петербурга
21:36
Общество
Никас Сафронов передал учебники по рисованию Виктору Буту, заключенному в американской тюрьме
21:34
Политика
Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Снежный апокалипсис и пресс-конференция Путина стали главными событиями для Севастополя
Общество
Снежный апокалипсис и пресс-конференция Путина стали главными событиями для Севастополя
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Приход настоящей серьезной зимы и пресс-конференция президента Владимира Путина стали главными событиями для города-героя в последние дни. Об этом ФАН рассказали в ЦУР Севастополя.

Так, после того, как город несколько дней назад накрыло огромным слоем снега, а непогода парализовала движение транспорта и кое-где лишила людей электроэнергии, севастопольцы написали в соцсетях около 2000 вопросов про снег.

«В основном горожане спрашивали, когда и где будут чистить дороги, и еще пара коммунальных аварий была из-за мощного снегопада, их быстро ликвидировали, люди спрашивали, что и как. Такой снегопад для Севастополя, безусловно, редкость и по мощности, и по продолжительности», — отметили в Центре управления регионом.

Также там подчеркнули, что за 24 часа высота снежного покрова в городе выросла на 25–28 сантиметров. Это своими снимками в соцсетях доказали жители города. Тем не менее, несмотря на проблемы с транспортом, электричеством и коммуникациями, многие горожане были рады такой снежной сказке и успели налепить снеговиков и немного покататься на санках.

«Если честно, первый раз вижу столько снега в Севастополе. Он идет практически без остановки вторые сутки. Хорошо, что это ненадолго и к выходным будет +10. Вот такой подарок от природы ко Дню зимнего солнцестояния», — написала Мария Никитина.

Однако зимняя сказка закончится для крымчан и севастопольцев уже через несколько дней, потому что уже к выходным потеплеет до +10 — +12 градусов.

Снежный апокалипсис и пресс-конференция Путина стали главными событиями для Севастополя
Prt Scr youtube.com / НТВ

Второй темой, ставшей главной 23 декабря, оказалась Большая пресс-конференция президента. Многие крымчане и севастопольцы внимательно смотрели всю трансляцию общения Владимира Путина с журналистами и с воодушевлением восприняли слова о внимании к институту семьи и важности поддержки семей с детьми

Как говорит многодетная мама Светлана Савченко, действительно, в городе-герое уделяют большое внимание семьям, в которых воспитывается много детей. Речь идет как о региональном материнском капитале, выплатах семьям в период, так и о подарках новорожденным, где в специальных боксах есть самые необходимые вещи на первое время.

Другие важные посылы выделил политолог Сергей Юхин. Он считает, что в своем содержательном ответе Владимир Путин послал несколько сигналов.

«В первую очередь они были направлены к коллективному Западу: нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток. Во-вторых, был четкий сигнал для украинской власти. И еще один посыл был народу России. Мы очень мирная страна, очень мирный народ, но мы готовы защищать свои интересы», — сказал Юхин.

Ранее ФАН рассказывал, что в ходе Большой пресс-конференции глава России указал, что обвинения в адрес «Газпрома» в монополизации европейского рынка и росте цен не соответствуют действительности. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Снежный апокалипсис и пресс-конференция Путина стали главными событиями для Севастополя
севастополь владимир путин
Комментировать