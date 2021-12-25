Агротуризм становится перспективным направлением развития внутреннего туризма в Крыму

В последнее время все чаще поднимается тема развития агротуризма в Крыму. Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в интервью ФАН рассказала, как относится к этой идее, есть ли уже реальные предложения от заинтересованных в этом направлении предприятий и имеются ли сегодня локальные программы агротуризма в республике.

По ее словам, Крым имеет выгодное географическое положение, благоприятный климат и разнообразный культурно-природный потенциал. Эти факторы делают регион довольно привлекательным для развития агротуризма.

Направление агротуризма пока не особо распространено в Крыму, однако находит все больше запросов и откликов на подобный вид отдыха. Как говорит Алиме Зарединова, со следующего года Минсельхоз планирует оказывать новый вид господдержки малым сельхозпроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на осуществление проектов в этом направлении.

«Стоит отметить, что в Крыму сельский туризм ― относительно новое и перспективное направление развития внутреннего и въездного туризма. Это направление очень интересно для республики, так как развитие туризма на сельских территориях является социально значимым видом предпринимательской деятельности, который способствует устойчивому развитию сельских территорий: создаются новая инфраструктура, рабочие места, улучшается качество жизни, увеличиваются доходы местного населения. Также развитие сельского туризма поддерживает и сохраняет традиции и самобытную культуру, экологию», ― подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

На данный момент в Минсельхоз РФ направлено пять проектов развития агротуризма на следующий год. Туристам предложат программы с посещением лавандовых полей, молочной фермы, рыбного хозяйства и экодеревни, где занимаются овцеводством.

Сегодня в Крыму действуют уже несколько проектов по сельскому туризму: туристы могут посетить сыроварни в Бахчисарайском и Белогорском районах, а также побывать в хозяйстве под Бахчисараем, где фермер разводит ослов сомалийской и нубийской породы и предлагает продегустировать ослиное молоко.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым в перспективе может производить посадочный виноградный материал для Европы, так как там вскоре из-за подорожания энергоносителей станет дорогим свой посадочный материал.