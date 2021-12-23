Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 20:05
20:05
Общество
Автобусы до литовского Вильнюса начнут ездить из Калининграда этой зимой
20:04
Происшествия
В Петербурге пожилой инвалид поскользнулся на тротуаре и попал в реанимацию
20:03
Политика
Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности
20:00
Общество
Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
19:55
Общество
Владимирская область — лучшая в ЦФО по реализации национального проекта «Культура»
19:55
Армия
Haberturk: Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе
19:54
Общество
Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
19:54
Весь мир
Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»
19:53
Происшествия
Суд заключил под стражу подозреваемого в сбыте суррогатного алкоголя в Ленобласти
19:53
Общество
Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Удивительный экспорт: Крым продает свою сельхозпродукцию в Израиль, Турцию и Румынию
Общество
Удивительный экспорт: Крым продает свою сельхозпродукцию в Израиль, Турцию и Румынию
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Мясо птицы, крепкие спиртные напитки и виноградные вина составляют основу крымского экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом в интервью ФАН рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова

По предварительным данным таможенной статистики, с начала текущего года общий объем экспорта продукции АПК из Республики Крым в физическом выражении составил более 12 тыс. тонн. Наибольший удельный вес занимают: мясо птицы (объем экспорта ― 4,9 тыс. тонн, 40,54% общего объема экспорта в физическом выражении); крепкие спиртные напитки (объем экспорта ― 2,5 тыс. л, 18,67%); вина виноградные (объем экспорта ― 1,1 тыс. л, 9,13%). 

Крымская сельхозпродукция экспортировалась в этом году в 12 стран. Основным направлением экспорта стали ДНР и ЛНР (объем экспорта 6,99 тыс. тонн, 58,04% от общего объема экспорта). Далее следует Китай, объем экспорта составил 2,75 тыс. тонн ― 22,81%. В меньшем объеме продукция АПК экспортировалась в Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, Израиль, Сербию и Румынию. 

Удивительный экспорт: Крым продает свою сельхозпродукцию в Израиль, Турцию и Румынию
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

С начала 2021 года в Крым импортировано 6,3 тыс. тонн агропромышленной продукции. Наибольший удельный вес в ввозе в республику продукции АПК занимают: воды минеральные с добавлением сахара (импортировано 1,57 тыс. л ― 24,96% общего объема импорта); крепкие спиртные напитки (импортировано 1,48 тыс. л ― 23,49%); вина виноградные (импортировано 0,67 тыс. л ― 10,58%). 

В Республику Крым агропромышленная продукция импортировалась из 12 стран мира. Основными направлениями импорта в стали Белоруссия (объем импорта составил 3,41 тыс. тонн ― 54,20 % общего объема импорта) и Армения (объем импорта 1,49 тыс. тонн ― 23,66%); в меньшем объеме сельхозпродукция ввозилась из ЮАР (Южная Африка), Италии, Казахстана и Киргизии; в незначительных объемах ― из Сербии, Турции, Узбекистана, Испании, Мальдив и Тайваня. 

Ранее министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко в большом интервью ФАН рассказал об инвестициях, поступающих в Крым, функционировании свободной экономической зоны, привлечении инвесторов в северные районы республики и помощи предпринимателям в условиях коронавируса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Удивительный экспорт: Крым продает свою сельхозпродукцию в Израиль, Турцию и Румынию
крым экспорт сельское хозяйство
Комментировать