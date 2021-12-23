Удивительный экспорт: Крым продает свою сельхозпродукцию в Израиль, Турцию и Румынию

Мясо птицы, крепкие спиртные напитки и виноградные вина составляют основу крымского экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом в интервью ФАН рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

По предварительным данным таможенной статистики, с начала текущего года общий объем экспорта продукции АПК из Республики Крым в физическом выражении составил более 12 тыс. тонн. Наибольший удельный вес занимают: мясо птицы (объем экспорта ― 4,9 тыс. тонн, 40,54% общего объема экспорта в физическом выражении); крепкие спиртные напитки (объем экспорта ― 2,5 тыс. л, 18,67%); вина виноградные (объем экспорта ― 1,1 тыс. л, 9,13%).

Крымская сельхозпродукция экспортировалась в этом году в 12 стран. Основным направлением экспорта стали ДНР и ЛНР (объем экспорта 6,99 тыс. тонн, 58,04% от общего объема экспорта). Далее следует Китай, объем экспорта составил 2,75 тыс. тонн ― 22,81%. В меньшем объеме продукция АПК экспортировалась в Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, Израиль, Сербию и Румынию.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

С начала 2021 года в Крым импортировано 6,3 тыс. тонн агропромышленной продукции. Наибольший удельный вес в ввозе в республику продукции АПК занимают: воды минеральные с добавлением сахара (импортировано 1,57 тыс. л ― 24,96% общего объема импорта); крепкие спиртные напитки (импортировано 1,48 тыс. л ― 23,49%); вина виноградные (импортировано 0,67 тыс. л ― 10,58%).

В Республику Крым агропромышленная продукция импортировалась из 12 стран мира. Основными направлениями импорта в стали Белоруссия (объем импорта составил 3,41 тыс. тонн ― 54,20 % общего объема импорта) и Армения (объем импорта 1,49 тыс. тонн ― 23,66%); в меньшем объеме сельхозпродукция ввозилась из ЮАР (Южная Африка), Италии, Казахстана и Киргизии; в незначительных объемах ― из Сербии, Турции, Узбекистана, Испании, Мальдив и Тайваня.

Ранее министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко в большом интервью ФАН рассказал об инвестициях, поступающих в Крым, функционировании свободной экономической зоны, привлечении инвесторов в северные районы республики и помощи предпринимателям в условиях коронавируса.