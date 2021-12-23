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Во сколько крымчанам обойдется новогодняя елка: цены в Симферополе, Севастополе и Ялте
Общество
Во сколько крымчанам обойдется новогодняя елка: цены в Симферополе, Севастополе и Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Новогодние елочные ярмарки и базары заработали уже в многих городах России. В Крыму на продажу привезли сосны и елки с материка ― из Пензенской области, Пскова, Саратова, Воронежской области, Челябинска. На территории полуострова крымскую сосну не заготавливают для продажи. Корреспондент ФАН узнал, во сколько крымчанам обойдется новогодняя красавица, и спросил у местных жителей секреты того, как купить дерево намного дешевле.

Так, в Севастополе цены на новогодние елки и сосны стартуют от 1000 рублей. Однако, как говорят местные жители, чаще всего за такую сумму можно купить не самое примечательное деревце и немного «лысое». Достойная елка высотой два метра стоит порядка 3000 рублей.

В Ялте продают по метрам ― 1000 рублей за метр и далее по нарастающей. В городе есть несколько елочных базаров, где можно найти красивые деревья.

Во сколько крымчанам обойдется новогодняя елка: цены в Симферополе, Севастополе и Ялте
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

В Симферополе цены на новогодние деревья стартуют от 600 рублей, но более-менее приличное дерево стоит 1000-1200 рублей. При этом жительница Севастополя Наталья поделилась с корреспондентом ФАН интересным лайфхаком, как купить новогоднюю красавицу намного дешевле, а иногда получить и бесплатно.

«Ближе к празднику они будут дешеветь. Мы обычно за символическую цену берем вечером 31 декабря. Был один новый год — нам даже бесплатно отдали. Но потом такое уже не прокатывало, но дешевле процентов на 60-70 точно становятся елки. Обычно до 31 декабря мы все «в мыле», не до праздников. В этом году снова будем 31 декабря елку брать», — рассказала жительница Севастополя.

Кстати, россиянам напоминают, что после праздников елки и сосны не стоит нести к мусорным контейнерам — деревья можно отдать в зоопарки, где они могут стать для животных новой игрушкой или полезным лакомством. 

Ранее ФАН рассказывал, что на набережной Ялты откроют бесплатный каток для жителей и гостей города. Покататься можно будет как на своих коньках, так и на арендованных.

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