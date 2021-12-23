Журналисты Севастополя надеются задать Путину важные для всего Крыма вопросы

Севастополь, 23 декабря. Жители Севастополя, а также сотрудники городских средств массовой информации (СМИ) рассказали, чего ждут от большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Севастопольские журналисты провели опрос горожан и выяснили, что они хотели бы узнать у главы государства. В основном, севастопольцев интересуют личные темы. Горожане хотели бы узнать, как именно Владимир Путин справляется с нагрузкой, а также где будет праздновать Новый год.

На пресс-конференции российского лидера также будет присутствовать журналист Севастопольского телевидения, ведущая канала СТВ Полина Кольт. Она надеется задать Владимиру Путину важные для всего Крыма вопросы.

«Хочется озвучить действительно важные для нашего региона вопросы, которые потом станут новостными заголовками. У СТВ есть пара важных тем, надеюсь, повезет», — написала журналистка у себя в соцсети.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря, в 12:00. Транслировать ее будут главные телеканалы страны и регионов. Для севастопольских и крымских СМИ участие в конференции стало возможным с 2014 года. Вопросы о полуострове и внешней политике звучали на ней не раз.

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров объяснил, почему решил посетить большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Музыкант признался, что хочет получить от этого события новые впечатления.