Арктический холод принесет в Крым мороз и порывистый ветер

Симферополь, 23 декабря. Серьезное ухудшение погодных условий в ближайшие два дня ожидается на территории Крыма. Оно будет выражено похолоданием и сильным ветром.

На погоду в Крыму 23 и 24 декабря будет влиять арктический холодный фронт. Это природное явление спровоцирует похолодание и северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости в 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха на полуострове снизится до −10...−15 градусов. В дневные часы столбик термометра покажет −3...−8 градусов. Аналогичные условия сохранятся и на территории ЮБК. Ночью и утром 23-24 декабря температура воздуха здесь снизится до −10 градусов.

Серьезное похолодание, сопровождающееся осадками в виде снега, наблюдается также и на территории Сочи, заявили в администрации курортного города. В ночь с 22 на 23 декабря температура воздуха в курортном городе снизилась до −10 градусов.