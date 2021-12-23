Крымский таксист взял за проезд с пожилой пары из Москвы 7,5 тысячи рублей из-за непогоды

В непогоду услуги официальных такси резко дорожают. Водители, которые работают «с бордюра», тоже этим пользуются, часто завышая ценник. Накануне Ялту завалило снегом и был отменен ряд маршрутов общественного транспорта по городу. Возник серьезный спрос на услуги таксистов, и некоторые озвучивали горожанам просто небывалые суммы.

«Героем» этого дня стал таксист, который в снегопад умудрился заработать 7,5 тысячи рублей за то, что отвез пожилую пару из аэропорта в Ялту. О своем «достижении» он похвастался в Telegram-канале для таксистов «Только свои». Отметим, что в среднем поездка из Ялты до аэропорта на такси стоит 1500-2000 рублей.

Другие же «бомбилы», воспользовавшись нехваткой машин у официальных такси, тоже увеличивали ценник, но уже не так лихо. Так, в соцсетях ялтинка пожаловалась, что за проезд от автовокзала Ялты до Массандры (5-6 км) с нее хотели взять 1200 рублей, хотя обычно поездка стоит в разы дешевле.

Большинство крымчан в комментариях высказывались, что в Ялте многие водители до сих пор не перешли на зимнюю резину, что усугубляло ситуацию на дорогах города.

«Я с 15:00 до 18:00 в пробке на Боткинской простоял (одна из основных улиц Ялты. ― Прим. ФАН) из-за таких на летней резине», ― написал Андрей Ялтинский.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Некоторые не стали особо переживать из-за отмены рейсов и завышенного ценника на такси — они просто решили прогуляться до дома пешком. Ялта — небольшой город, в любую сторону прогулка не займет больше часа.

«Там идти от вокзала до Массандры... Понты, ходить разучились или что? Спортом занимайтесь, ноги развивайте, а не пальцы тренируйте в ВК, лежа жиры на диване набирая. Если уж кому надо — и за 1200 доедут. А если не можете платить ― свежий воздух, прогулка в такую погоду — отличное времяпровождение и, главное, полезное. Маршрутки отменили, чтобы не рисковать и не бить авто, таксисты работали на свой страх и риск. Остальные спокойно дома пересидели. Надо было маршрутку пустить с тарифом по 500 с человека, чтобы риск оправдать», ― отметил в комментариях Артем Сакун.

«Красноармейскую коммунальщики в среду утром посыпали. На хоздворе химию разлили, гололеда не было. Поэтому всерьез удивляюсь, что люди пишут про отсутствие подготовки коммунальщиков к зиме. В украинские времена такого не было, люди сами в руках песок таскали», ― делится Вадим Катков.

Тяжелее было тем, кто живет в соседних поселках. Однако, судя по комментариям местных жителей, там ситуация в целом была не такая удивительная, как в Ялте. Многие смогли добраться до дома по весьма приемлемой цене. Они сообщали ценники:

«Гурзуфское такси — за 650 от вокзала в Гурзуф»; «Ливадийская больница ― Гаспра — 1000 руб».

Ранее ФАН рассказывал, что Ялту серьезно засыпало снегом. Местным властям пришлось отменить некоторые городские маршруты, попросить работодателей отпустить сотрудников домой пораньше. 23 декабря пришлось приостановить образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования города.