Бесплатный каток откроют на набережной Ялты для жителей и гостей города

На набережной Ялты начали монтировать открытый каток. На нем смогут кататься все желающие ― либо со своими коньками, либо с арендованными. Его площадь составит 550 квадратных метров, передает ФАН.
Как ранее рассказала мэр города Янина Павленко, ледовый каток будет работать до конца зимы. Там же на набережной вскоре откроется праздничная ярмарка, появится экран для трансляции новогодних фильмов и фуд-корт с угощениями из разных регионов и стран.
«Целый праздничный городок появится у главной елки на набережной: экран для трансляции новогодних фильмов, шатры с пуфами, фуд-зона и небольшой каток — 550 квадратов зимнего счастья. Со своими коньками катание бесплатно, будет и аренда. Планируем оставить его до конца зимы», — сказала Янина Павленко.
Отметим, что открытые катки для Ялты — диковинка, так как для города устойчивая минусовая температура — довольное редкое явление. Единственный крытый каток, который работает уже несколько лет, находится в торговом центре «Конфетти», однако многие ялтинцы предпочитают ездить на каток в ТЦ «Муссон» в Севастополе.
Стоит отметить, что указом главы Крыма Сергея Аксенова проведение массовых развлекательных мероприятий, концертов, представлений аниматоров во время новогодних и рождественских праздников запрещено.