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Бесплатный каток откроют на набережной Ялты для жителей и гостей города
Общество
Бесплатный каток откроют на набережной Ялты для жителей и гостей города
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

На набережной Ялты начали монтировать открытый каток. На нем смогут кататься все желающие ― либо со своими коньками, либо с арендованными. Его площадь составит 550 квадратных метров, передает ФАН.

На набережной Ялты начали монтировать открытый каток к Новому году
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Как ранее рассказала мэр города Янина Павленко, ледовый каток будет работать до конца зимы. Там же на набережной вскоре откроется праздничная ярмарка, появится экран для трансляции новогодних фильмов и фуд-корт с угощениями из разных регионов и стран.

«Целый праздничный городок появится у главной елки на набережной: экран для трансляции новогодних фильмов, шатры с пуфами, фуд-зона и небольшой каток — 550 квадратов зимнего счастья. Со своими коньками катание бесплатно, будет и аренда. Планируем оставить его до конца зимы», — сказала Янина Павленко.

На набережной Ялты начали монтировать открытый каток к Новому году
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Отметим, что открытые катки для Ялты — диковинка, так как для города устойчивая минусовая температура — довольное редкое явление. Единственный крытый каток, который работает уже несколько лет, находится в торговом центре «Конфетти», однако многие ялтинцы предпочитают ездить на каток в ТЦ «Муссон» в Севастополе.

Стоит отметить, что указом главы Крыма Сергея Аксенова проведение массовых развлекательных мероприятий, концертов, представлений аниматоров во время новогодних и рождественских праздников запрещено.

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каток ялта
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