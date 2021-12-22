Ялту засыпало снегом: фоторепортаж ФАН

Южный берег Крыма окутало снежной пеленой. В Ялте и соседних поселках начался красивейший снегопад, который не прекращается с полудня. Такое редкое явление для Ялты и населенных пунктов ЮБК заставило многих горожан оставить свои дела и выйти на набережную города, чтобы прогуляться по заснеженным улицам, так как в любой момент снег растает и больше, может быть, этой зимой не вернется.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Малоснежные или вообще бесснежные зимы типичны для курортной столицы Крыма. Чаще всего ялтинцы и гости города наслаждаются зимними пейзажами в горах ― на Ай-Петри или Чатыр-Даге. Корреспондент ФАН прогулялся по набережной города и сделал снимки заснеженной южнобережной жемчужины.

«Нас сегодня раньше отпустили с работы, я этому очень рада. Смогла прогуляться по заснеженному городу, сфотографироваться у елки в снегу. Если честно, очень счастлива, что сегодня удалось выйти в такую погоду погулять, ведь у нас снег бывает так редко. А сейчас все выглядит как настоящее новогоднее волшебство!» — поделилась с ФАН ялтинка Ирина Маркова.

Тем временем глава Ялты Янина Павленко рассказала, что в расчистке города от снега задействованы более 300 человек и около 30 единиц техники. При этом закрыта дорога на Ай-Петри, приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты и отменены несколько маршрутов общественного транспорта.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

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