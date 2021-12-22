Капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте РФ, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал в комментарии ФАН, что за этот год изменилось для Крымского полуострова в военно-политическом плане и насколько обострилась ситуация в Черноморском регионе из-за действия сил стран НАТО, причем как на море, так и в воздухе.

По словам эксперта, если говорить о военно-политическом результате, то очень важно, что оборонная составляющая, система безопасности на юго-западном морском стратегическом направлении укрепляется.

«Эта система укрепляется, нет сомнения в том, что и Черноморский флот, и Южный военный округ, и четвертая армия ВВС и ПВО, и силовые структуры, в том числе и те, которые завязаны на ФСБ, на Росгвардию, на пограничную службу, все они обеспечивают мир, стабильность и готовы дать отпор любым угрозам, откуда бы они ни исходили. Поэтому нет никаких сомнений в том, что сделано максимально для обеспечения мира и процветания не только Крыма, который хорошеет с каждым днем благодаря вниманию прежде всего Верховного главнокомандующего. Но речь в данном случае идет и о Кубани, и о Ставрополье, и о республиках Северного Кавказа, и о Ростовской области... В принципе, вплоть до Каспия. Здесь наше влияние весьма существенно и не вызывает сомнений», — говорит Сергей Горбачев.

Prt Scr youtube.com / СТВ Севастополь

При этом, подчеркивает он, к сожалению, анализ свидетельствует о том, что ни количество, ни масштабы угроз и вызовов в отношении России не уменьшаются.

«Идет рост и военно-морской активности. Прежде всего это связано не только с действиями ВМС стран НАТО в регионах, скажем, в Турции, Румынии и Болгарии, а нечерноморских государств. Они здесь не просто частые гости, а реализуют концепцию ротационного принципа с тем, чтобы, например, американский корабль пробыл в нашей акватории три недели, как в Конвенции Монтре, и его тут же практически меняет кто-то другой: или американец, или союзник по Альянсу», — отметил эксперт.

Он напомнил, что американский фрегат «Арли Берк» пробыл три недели в Черном море и ушел 15 декабря, заранее сюда заскочил француз (фрегат «Овернь» типа FREMM), который находился в Констанце в Румынии.

«Можно предположить, что с учетом количества государств, входящих в НАТО, и количества корабельного состава при их желании и системном планировании они могут обеспечить постоянное присутствие в водах Черного моря боевого корабля ВМС нечерноморских государств, которые, к сожалению, России не дружественны», ― поясняет Сергей Горбачев.

facebook.com / Kompletno Rusko Naoružanje

Кстати, говорит он, этот принцип и так уже действует: если в среднем разделить по количеству заходов и пребыванию в сутках кораблей в Черном море и с учетом различных учений типа Sea Breeze, то получается, что постоянно уже в течение последних лет здесь кто-то пребывает.

«Но с учетом того, что иногда тут по несколько кораблей, а иной раз никого нет, то в среднем получается так. А сейчас они могут действительно сделать так, что здесь постоянно, сменяя друг друга, будут находиться корабли. Это первый момент. Второй момент: активность возросла и в воздушном пространстве. Более того, мы является уже свидетелями того, что в воздушном пространстве над Черным морем решают задачи не только авиация ВМС США, но и других стран Альянса. Также здесь периодически стали бывать и «стратеги» — В-52, которые отрабатывают из воздушного пространства над Черным морем удары по России, по ее глубинным территориям. И ряд других факторов говорит о том, что, к сожалению, количество угроз и вызовов не снижается, масштабы их тоже не снижаются, а нарастают», — констатировал эксперт.

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота /

Также Сергей Горбачев озвучил позитивные моменты на Черноморском флоте: сейчас продолжается активное совершенствование всех флотских составляющих: это и надводная составляющая, и береговые войска, и морская пехота.

«Приходят новые корабли, суда. Конечно, хотелось бы, чтобы наши судостроительные заводы наращивали не только качество, но и количество. Хотелось бы видеть здесь корабли, прежде всего, океанской зоны, но, увы, у нас пока кораблестроители восьмитысячники не строят. Здесь у нас должны появиться восьмитысячники, новые эсминцы и так далее. Фрегаты — корабли хорошие, это корабли океанской зоны, но они не могут решать задачи флагмана в силу своего недостаточного водоизмещения и возможности с точки зрения размещения средств связи, систем боевого управления и так далее.

Ждем мы на флот строящиеся УДК — универсальные десантные корабли (строятся в Керчи. — Прим. ФАН). К примеру, «Митрофан Москаленко», судя по открытым источникам, к нам должен прийти. Он вполне сможет решать задачи штабного корабля. Опять же, это в единичном экземпляре корабль будет у нас, второй, «Иван Рогов», уйдет на какой-то из других флотов России. Хотело бы побольше», — сказал Сергей Горбачев.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По словам эксперта, к сожалению, пандемия наложила отпечаток практически на все, в том числе на атмосферу многих событий, которые во флотской составляющей достойны внимания. К примеру, весьма блекло прошло празднование 325-летия регулярного флота России, особенно если сравнивать с празднованием его 300-летия.

«Тогда это был инициированный адмиралом Игорем Касатоновым масштабнейший всероссийский праздник. Он возглавлял тогда морской центр при Правительстве РФ и отвечал за организацию этого праздника. В этом году как-то все вяловато. Также слабо прошло и празднование 300-летия Российской империи, провозглашенной Петром I, ведь империя, по сути, была провозглашена именно благодаря тому, что у нас появилась мощная державная морская составляющая. Флот стал играть большую роль в прирастании к России территорий. Также слабо вспомнили и 80-летие трагических событий начала войны в Севастополе и 80-летие начала обороны Севастополя», — рассказал эксперт.

Поэтому, говорит Сергей Горбачев, хотелось бы, чтобы в следующем году юбилейные знаковые события, такие как 350-летие со дня рождения Петра Великого, 80 лет с окончания трагических событий второй обороны Севастополя, прошли не так вяло, как в этом году.

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