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Часть моста через Северо-Крымский канал рухнула под Джанкоем

Происшествия
Часть моста через Северо-Крымский канал рухнула под Джанкоем
Prt Scr youtube.com  /  5 канал


В районе села Победное в Джанкойском районе Крыма обвалилась часть моста, который уже давно вызывал опасения местных жителей. Об инциденте сообщили очевидцы в местной социальной группе и опубликовали соответствующие фото. На снимках видно, что пока обрушилась только часть аварийного моста.

Обратить внимание на данный мост местные жители просили давно, ведь по нему передвигаются не только легковые автомобили, но и автобусы и грузовые фуры.

Под Джанкоем рухнула часть моста через Северо-Крымский канал 
Pr Scr vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
Одно из последних обращений появилось в начале декабря. Тогда один из крымчан опубликовал видео, где показал, как часть моста уже опасно нависла над СКК.

«Дорожной службе предлагаю обратить внимание на мост через Северо-Крымский канал на въезде в село Победное. Он в таком состоянии уже второй месяц. Видно, как дорожное полотно выталкивает полосу лотков. Ждем, когда кто-то улетит с дороги?» — сообщил Александр Иконников и опубликовал весьма показательное видео.

Сейчас, как выяснил ФАН, дорога уже открыта и проезд осуществляется в свободном режиме. Однако накануне его перекрывали на некоторое время для проведения аварийных работ. В соцсетях местные жители делились друг с другом советами, как можно добраться до пункта назначения другими путями.

«Беда в Джанкойском районе с этими мостами, прям проклятье Северо-Крымского канала», — написал Владимир Анатольевич.

Однако при этом крымчане обсуждают в социальных сетях, что этот мост еще не самый проблемный в районе.

«Есть мост Победное — Дымовка, который в намного худшем состоянии и больше пяти лет стоит без двух перил. И никто не перекрыл», — пишут жители в социальной сети Instagram.

Ранее ФАН рассказывал, что молния ударила по жилому дому в Севастополе, и опубликовал видео инцидента, который удалось запечатлеть случайным очевидцам.

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Все новости / Происшествия / Часть моста через Северо-Крымский канал рухнула под Джанкоем
крым мост северо-крымский канал
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