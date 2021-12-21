Редкий снегопад удивил жителей Ялты

В Крым пришла непогода. Во многих городах полуострова установилась минусовая температура, и большую территорию республики засыпало снегом. Симферополь и Севастополь с утра радовала погода, укутавшая города снежным одеялом. В Ялте же весь день в основном лишь срывало снег с гор, находящихся под белым покровом уже несколько дней.

Однако к вечеру вторника и в городе, хоть и ненадолго, случилась новогодняя сказка ― метель с крупными хлопьями накрыла весь город. Очевидец поделился с ФАН видео, снятым на главных улицах города.

«Почти весь день было солнце, только редкий снег сдувало с гор. А тут к вечеру началась просто невероятная красота. Такая красивая метель, хоть и совсем недолго. Меньше часа. Мы в Ялте привыкли, что в городе снег бывает очень редко. Иногда в феврале может выпасть на пару дней и все, больше не появляется. Мы настоящую зиму встречаем на Ангарском перевале или на Ай-Петри. Вот там действительно невероятные виды!» — поделилась ялтинка Алина Самойлова.

Вместе с тем в Симферополе снег во многих районах практически растаял, а в Севастополе, где выпали серьезные осадки, продолжают работать спецслужбы для расчистки дорог и устранения ЧП, произошедших в результате непогоды.

Ранее ФАН рассказывал, что три пассажирских самолета не смогли осуществить посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохих метеоусловий. Сильный снегопад вынудил пилотов направить лайнеры в другие воздушные гавани.