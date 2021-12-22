В «Украинской общине Крыма» рассказали, что украинцы чувствуют себя благополучно в России

Региональная общественная организация «Украинская община Крыма» была создана в 2015 году, но активно стала работать спустя два года. Все это время она занимается углублением дружественных связей между братскими русским и украинским народами, укреплением духовных, культурных, производственных, деловых связей с Украиной и украинскими общинами, а также воспитанием украинского национального самосознания, чувства гордости за принадлежность в этническом отношении к украинскому народу. ФАН пообщался с руководителем организации Анастасией Гридчиной и узнал, чем занимается и живет община сегодня.

— Поменялся ли вектор работы и цели РОО «Украинская община Крыма» за несколько лет? Возможно, за эти годы организация претерпела некоторые изменения, поменялись задачи, сама схема работы?

— Региональная общественная организация «Украинская община Крыма» активно ведет свою деятельность с 2017 года. Члены нашей общины успешно популяризируют многовековые традиции украинского народа, что позволяет организации сохранять культурную идентичность и не потерять актуальность в многонациональном и поликультурном Крыму.

Наша община постоянно меняется, развивается, за годы нашей деятельности организация расширилась и наши местные отделения появились в ряде городов Крыма. Мы рады видеть каждого, кто любит украинскую культуру и считает ее родной и близкой сердцу. Главные наши приоритеты остались прежними — популяризация украинской культуры, языка, традиций среди других национальностей Республики Крым, а также возрождение, укрепление, развитие духовных, культурных, творческих, научных, деловых связей с украинским диаспорами других стран.

Разумеется, главным нашим достижением остается создание информационного агентства «Крым сегодня». В 2019 году РОО «Украинская община Крыма» создала первое СМИ на украинском языке в Крыму — информационный портал «Переяславська рада 2.0», который вещает на русском и украинском языках. Уже в 2020 году мы зарегистрировали информационное агентство «Крым сегодня».

На сегодняшний день в составе нашего агентства функционирует информационный интернет-портал «Переяславська рада 2.0», периодические издания на украинском языке, среди них культурно-просветительский журнал «Крим сьогодні» и газета «Кримський вісник». Эти издания любимы и популярны среди украинской диаспоры Крыма, наша редакция получает множество положительных отзывов. Все печатные издания представлены во всех городах нашей республики и мгновенно расходятся по библиотечной системе полуострова, а также попадают на международные площадки, в МИД РФ и в европейские страны к своим читателям.

instagram.com / Анастасия Гридчина

— Какие главные события произошли в жизни общины в этом году?

— 2021 год был непростым. Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно изменила календарь происходящих событий в Республике Крым. РОО «Украинская община Крыма» — организация, члены которой активно принимают участие в проведении различных мероприятий, и в связи с пандемией мы прочувствовали на себе все ограничения. Но мы идем в ногу со временем, используем интернет-технологии и принимаем участие дистанционно в различных конференциях и мероприятиях.

При этом в 2021 году нам удалось реализовать все запланированные мероприятия. Среди них были дни рождения и дни памяти знаковых литературных, исторических деятелей украинской культуры, памятные мероприятия патриотического характера, литературные вечера для школьников и студентов и не только. Особенно хочется выделить важное для нас мероприятие — пятый юбилейный Фестиваль украинской культуры в Крыму «Обжинки». «Обжинки» — традиционный и ежегодный украинский праздник сбора урожая, который проходит в конце августа. Жители и гости Крыма с удовольствием участвуют в фестивале, обожают зажигательные украинские танцы, принимают участие в конкурсах, поют любимые всеми украинские песни.

instagram.com / Анастасия Гридчина

— Сталкивается ли община с трудностями в вопросе контактирования с украинцами за границей?

— Наша община имеет множество друзей за границей. Безусловно, мы сотрудничаем с украинцами, проживающими за рубежом, например в таких странах, как Германия, Исландия, Чехия, Республика Беларусь, Латвия, Польша и во многих других. Многие из наших зарубежных гостей часто приезжают в Крым, мы не упускаем возможности встретиться с ними.

Наши гости всегда с удовольствием читают и берут с собой наши печатные издания, о которых я говорила ранее, отвозят в страны своего постоянного проживания. Таким образом, украинская культура распространяется благодаря нашим усилиям далеко за пределы крымского региона.

— Как община решает вопросы комфортной интеграции украинцев в общественное и экономическое российское пространство Крыма? Какая работа проводится в этом направлении?

— Прежде всего, стоит понимать, что русский и украинский народ являются братскими, все мы — близкие родственники и друзья. Наши народы на протяжении веков шли рука об руку, вместе творили общую историю. В дни Крымской весны украинцы вместе с представителями всех народов полуострова встали на защиту интересов Крыма. Сегодня украинцы вместе со всеми представителями других национальностей строят новый российский Крым.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

— Украинская община Крыма является одним из организаторов ежегодного визита украинских соотечественников в Республику Крым. Как проводятся данные встречи, сколько людей приезжает?

— Съезд украинских соотечественников, проживающих за рубежом, проходил в Республике Крым порядка четырех раз. На мероприятие приезжают делегаты из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Литвы, Эстонии, Польши, Киргизии, Грузии. В целом съезд посещают представители из 20 зарубежных стран. При наличии возможностей мы приглашали бы больше делегатов, ведь коллеги приезжают к нам, несмотря на санкции Украины и ряда европейских стран.

В целом программа съезда очень обширная и в будущем мы планируем проводить такие мероприятия ежегодно, потому что они положительно сказываются на имидже республики и формируют интерес зарубежной общественности к жизни украинцев Крыма.

— Поддерживаете ли вы связь с украинцами, которые, допустим, эмигрировали в США или в Канаду? Как они относятся к воссоединению Крыма и России?

— Мы знаем, что в Канаде проживает большая диаспора украинцев. Согласитесь, 1 млн 200 тыс. украинцев в 35-миллионной Канаде — это довольно существенно. Для того, чтобы ответить на вопрос, стоит привести пример. Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду с политическим визитом, посещение нашего сайта «Переяславська рада 2.0» выросло в десять раз. Канадские украинцы знают о нашей общине и следят за нашей деятельностью. Однако несмотря на то, что наша организация предпринимала неоднократные попытки выйти на связь с ними и наладить контакт, они не увенчались успехом.

president.gov.ua /

— Как вы относитесь к регулярным заявлениям со стороны Украины о возвращении полуострова в ее состав? Для чего это делается?

— Крым исторически и юридически всегда был частью России, которая в марте 2014 года выполнила желание и просьбу жителей полуострова о воссоединении. Крым стал частью России в результате предусмотренного международным правом референдума, поэтому никакие заявления Киева не могут повлиять на статус нашего полуострова.

Знаете, есть отличная народная пословица на этот счет: «Собака лает, караван идет». Это значит, что, несмотря на провокационные заявления и иногда действия украинских и западных политиков, Крым стремительно развивается. За восемь лет власти нашей республики и России решили множество проблем, которые образовались за годы запустения, когда Крым еще был в составе Украины. И при этом нам еще многое предстоит усовершенствовать, чтобы жизнь крымчан стала еще лучше.

Кроме этого, наш президент Владимир Путин давно поставил точку в этом вопросе. Я бы рекомендовала Киеву заниматься решением экономического, энергетического и социального кризиса непосредственно на Украине — там тоже живут люди, которым не позавидуешь.

— Как к подобным заявлениям со стороны Киева относятся крымские украинцы?

— Точно так же, как все остальные крымчане-украинцы, — игнорируют подобную провокационную риторику.

Федеральное агентство новостей /

— Возможно, иностранным делегациям уже пора собраться, приехать в Крым и посмотреть, что здесь происходит?

— В Республику Крым постоянно приезжают парламентские и европейские делегации. Ежегодно наш регион посещает порядка 20 делегаций из зарубежных стран. Кроме этого, Республика Крым достойно представляет себя на международной арене.

В августе 2021 года была учреждена в Крыму Черноморская ассоциация международного сотрудничества (ЧАМС), целью которой является налаживание контактов с зарубежными некоммерческими организациями по каналам народной дипломатии. Ассоциацию возглавил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. Включаясь в международный диалог на уровне гражданского общества, сотрудники и члены Ассоциации осуществляют разнообразные программы по ознакомлению зарубежной общественности с богатейшим культурным наследием Крыма.

— Как думаете, влияет ли пропаганда некоторых украинских СМИ, которые пишут об «аннексии Крыма и оккупации полуострова», на отношение украинцев в соседней стране к украинцам, оставшимся жить в Крыму?

— Нет, не влияет, как сказал наш президент Владимир Путин: «Русские и украинцы — один народ, единое целое». Поэтому я убеждена, что никакие политические перипетии и уж тем более пропаганда не могут повлиять на адекватных украинцев и перечеркнуть многие годы братского сотрудничества и взаимовыручки. У большинства жителей Украины в России живут и работают друзья, родственники, знакомые. Вдумайтесь, с 2016 по 2020 годы гражданство России приняли почти миллион граждан Украины. Соответственно, украинцы чувствуют себя спокойно и благополучно в России.

Я убеждена, что все сложности в отношениях русских и украинцев временны, рано или поздно курс Киева сменится на потепление в отношениях с Россией, как этого и хотят рядовые граждане Украины.

— Что вы хотите пожелать крымчанам, украинцам, россиянам в наступающем году?

— Уходящий для крымчан стал годом испытаний, но мы вместе, как настоящая дружная семья, преодолели все невзгоды. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Счастья вам в наступающем 2022 году!