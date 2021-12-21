Молния ударила по жилому дому в Севастополе: появилось видео

Сильный хлопок утром 21 декабря напугал жителей дома по улице Маринеско в Севастополе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, инцидент случился в 8:50, о происшествии им сообщили местные жители.

«По улице Маринеско произошел резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда. К месту незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС России. Хлопок оказался не чем иным, как молнией, которая ударила у подъезда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Очевидица, которая в этот момент снимала снег, начавшийся в городе, запечатлела на камеру сам момент удара молнии. Видео она поделилась в местной группе, и оно разлетелось по соцсетям.

Пользователи Сети обратили внимание, что после удара молнии пошел дым, будто что-то загорелось. Однако в экстренных службах о возгорании не сообщается. Некоторые пользователи отметили, что вспышка от удара также была видна в некоторых районах города.

«Получается, она в дом шарахнула? Жуть, я думала у меня гирлянда полыхнула на окне», — написала Екатерина Сахно. «Комментарии на фоне «ой», я в этот момент жарила яичницу, тоже поплохело, только я еще ближе», — отметила Elena Romanova.

Ранее ФАН сообщал, что петербуржская пенсионерка попала в больницу после падения на нее глыбы льда на одной из улиц города. С места ЧП 73-летняя горожанка была срочно госпитализирована.