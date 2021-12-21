Крым удивил колоссальными инвестициями и размахом экспорта в 2021 году

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко в большом интервью ФАН рассказал об инвестициях, поступающих в Крым, функционировании свободной экономической зоны, привлечении инвесторов в северные районы республики и помощи предпринимателям в условиях коронавируса.

— Планируемый объем инвестиций к 2025 году превысит 800 миллиардов рублей. Какие направления для инвестирования сегодня самые привлекательные для инвесторов? Как повлияет рост инвестиций на благосостояние крымчан?

— На данный момент в республике наблюдается устойчивая динамика вложения инвестиций. В рамках базового сценария за три года ожидается рост инвестиций на 12,4%. Положительной динамике будет способствовать активная и планомерная политика органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. Годовой объем инвестиций к 2024 году составит более 290 миллиардов рублей, в целом за три года — свыше 800 миллиардов рублей. Эту задачу перед органами власти республики поставил президент России и эту задачу мы выполним.

Отмечу, что министерством экономического развития Республики Крым совместно с Минэкономразвития РФ разработана «дорожная карта» по привлечению в экономику республики частных инвестиций. Для реализации плана по привлечению инвестиций совместно муниципалитетами проводится активная работа, в том числе по поиску новых инвесторов, формированию инвестиционных площадок, оказанию содействия в реализации проектов действующим инвесторам.

Сейчас на территории Республики Крым реализуется 220 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 222 миллиарда рублей, в рамках которых планируется создать около 13,5 тысячи рабочих мест.

В 2021 году заключено 44 новых инвестиционных соглашения (в 1,3 раза больше, чем в 2020 году), общий объем инвестиций по проектам составит 74,8 миллиарда рублей, что почти в девять раз больше, чем в прошлом году. Будет создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Если говорить об уже заключенных соглашениях, то наибольшее их количество привлекли сегодня наши аграрии (более 24%). За ними следуют рекреация (около 16%), строительство (более 18%), промышленность (13%).

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Считаю, что ожидается увеличение количества заключенных соглашений в сферах рекреации и строительства. Почему именно эти отрасли? Ситуация с ковидом продемонстрировала преимущества Крыма для отдыха, лечения и оздоровления. Россияне все чаще выбирают для отдыха родной, красивый и уникальный Крым. Сюда хочется приезжать, потому что здесь лучше. Поэтому люди все-таки обратили внимание на отдых в Крыму — на проживание, не только временное, но и постоянное. На сегодняшний день есть очень большое количество людей, которые заинтересованы в переезде в Крым на постоянное место жительства, и это видно по темпам жилищного строительства, которое развернуто на полуострове.

Только за девять месяцев 2021 года возведена 191 тысяча квадратных метров многоквартирного жилья — это в 1,6 раза больше, чем в допандемийный период.

Рост инвестиций, безусловно, сыграет положительную роль в улучшении благосостояния жителей республики. Это не только рабочие места, но и снижение цен на основные товары благодаря строительству оптово-розничных центров. Инвестиции — это и новые качественные дороги, новый аэропорт, новые рекреационные центры, куда будут приезжать люди со всей России и, уверен, в недалеком будущем — со всего мира.

vk.com / Дмитрий Шеряко

— В Крыму уже шесть лет функционирует свободная экономическая зона. Сколько за это время к ней присоединилось предпринимателей? Какую сумму они инвестировали в рамках СЭЗ?

— Большая работа проводится минэкономразвития по обеспечению оптимальных условий для успешной реализации инвестиционных проектов, и она уже дает свои результаты.

На сегодняшний день на территории Республики Крым зарегистрировано 1286 участников СЭЗ, которыми реализуется 1379 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций порядка 130 миллиардов рублей, в том числе капитальных — более 84 миллиардов рублей.

С начала 2021 года заключено 103 договора с объемом капитальных инвестиций 10,4 миллиарда рублей, по которым планируется создание 3,5 тысячи рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество заключенных договоров увеличилось почти в 1,4 раза, а объем заявленных инвестиций — в 3,2 раза.

Особое внимание министерством уделяется контролю реализации инвестиционных проектов в рамках СЭЗ. На сегодняшний день проведено 1125 проверок, в том числе в текущем году 791 проверка. Основные нарушения условий договоров СЭЗ — это невыполнение объемов и сроков осуществления капитальных вложений, создания рабочих мест. При этом каждому участнику предоставлено право устранить выявленные нарушения и продолжить реализацию инвестиционного проекта.

ФБА «Экономика сегодня» /

— С кем на сегодняшний день Крымом заключены самые крупные экспортные контракты? О каких товарах, обороте и суммах идет речь?

— Говоря о крымском экспорте, хочу остановиться на услугах, которые оказываются Южным региональным центром поддержки экспорта. В этом году при содействии центра 19 субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в сфере туризма, косметики, промышленности, в том числе легкой и пищевой, сельского хозяйства и виноделия заключили экспортные контракты (Казахстан, Узбекистан, Китай, ДНР, Беларусь, Армения, Турция, Сирия).

Контракты в основном заключены в сфере пищевой промышленности (мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, травяной сбор и т. д.), а также на косметические средства, электрооборудование, строительные материалы, туристические услуги.

В этом году при поддержке центра предприниматели заключили два экспортных контракта с Казахстаном и Китаем на сумму более 20 миллионов рублей. Речь идет о поставках косметики и вина. К сожалению, озвучить названия компаний-экспортеров не можем. В условиях международных санкций крымский экспорт — хрупкий инструмент.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

— Какие самые крупные инвестиционные проекты начали реализовываться в Крыму в этом году и начнут реализовываться вскоре?

— В течение года Республика Крым заключила целый ряд важных инвестиционных соглашений. Общий объем инвестиций составил 74 миллиарда рублей. Один из них касается строительства оптово-распределительного центра под Симферополем. Цель проекта — стабилизация цен на продовольствие на территории республики. Оптово-распределительный центр будет расположен на площади 25 га, площадь здания центра составит более 50 тысяч квадратных метров. Максимальный грузооборот — около 75 тысяч кубических метров в сутки. В результате реализации проекта планируется создать более 1,2 тысячи рабочих мест. Окончание строительства ожидается в III квартале 2023 года.

Кроме того, в Крыму будут производиться тесты для выявления коронавирусной инфекции. Экспресс-тесты имеют максимально высокие показатели точности: так, показатель чувствительности к антигену вируса составляет порядка 96%. Результат тестирования возможно получить в течение 15–30 минут и сразу понять, есть заражение или нет. Тесты способны максимально точно определить наличие антигена вируса при наименьших концентрациях вируса в организме на самых ранних этапах болезни. Это позволит нам разместить пункты тестирования в аэропорту, на железнодорожном вокзале, межгосударственных пунктах пропуска на границе с Украиной, в объектах размещения.

Самые масштабные в этом году соглашения касаются восстановления традиций императорского курорта у озера Мойнаки в Евпатории. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 12 ноября подписал два соглашения по комплексному освоению территории у этого знаменитого озера. Соглашения предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг грязевого озера Мойнаки.

Общая сумма инвестиций является рекордной в этом году и составит порядка 35 миллиардов рублей, из которых капитальные вложения составят более 27,6 миллиарда рублей. Это позволит комплексно решить задачи по восстановлению традиций императорской грязелечебницы в Евпатории.

— Создается ощущение, что инвесторы заинтересованы в развитии бизнеса в Крыму в основном в центральных районах и на ЮБК, как обстоят дела с инвестиционной привлекательностью северного Крыма и как на самом деле распределяются интересы инвесторов?

— Руководство республики считает необходимым смещение акцента инвестиционного интереса с южного берега Крыма на север, запад и восток полуострова. В течение трех лет мы должны создать предпосылки к тому, чтобы инвестиционная активность и инвестиционный бум пришел на северо-запад Крыма. И еще один регион — Ленинский район, для развития которого создаются необходимые условия для привлечения крупных инвестпроектов. Ленинский район будет центром притяжения и центром интереса.

Важными и первоочередными задачами является привлечение инвестиций в производственную сферу, легкую промышленность, развитие индустриальных и промышленных парков.

Могу сообщить, что первый индустриальный и промышленный парки на территории Республики Крым будут созданы в Джанкое на территории машиностроительного завода. Целью проекта является развитие промышленности в некурортных районах на севере полуострова. Это будут первые государственные парки в республике. Переговоры с потенциальными резидентами парков уже ведутся.

Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым /

— Крым на постоянной основе участвует в различных бизнес-выставках, показах, представляет свой продукт на мероприятиях в городах РФ. Как это влияет на продвижение продуктов Крыма? Дает ли это участие в мероприятиях ощутимый эффект? Подписываются ли и в каком количестве различные договоры на поставку продукции?

— Конечно, это дает эффект. В первую очередь участие в выставках — это узнаваемость. Несмотря на все существующие препятствия для Крыма, делегации крымских экспортеров активно участвуют не только в российских выставках, но и в международных. Недавно экспортно ориентированные предприятия приняли участие в двух международных выставках в Казахстане в сферах пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Там было представлено пять компаний очно и еще несколько — по доверенности. Крым также может предложить к экспорту не только «материальные» ценности, но и экспорт услуг — образовательных и туристических.

Практический эффект можно оценить в цифрах. За 11 месяцев 2021 года Центром поддержки экспорта было оказано 740 услуг 317 уникальным субъектам МСП, а в реестр экспортеров вступило 148 субъектов МСП. Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на текущую дату составил 8,8 миллиона долларов США.

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

— Смогла ли на сегодняшний день экономика Республики Крым адаптироваться к функционированию в условиях пандемии?

— Считаю, что восстановление всех отраслей и сфер экономики республики идет опережающими темпами. Свидетельством тому является динамика макроэкономических показателей, которая демонстрирует рост восстановления экономики после активной фазы пандемии нового коронавируса.

Активизация экономических процессов обеспечила рост собственных доходов на 31,5%, всего в бюджет поступило 55 миллиардов рублей. План выполнен на 107,2%. В результате по итогам 2021 года прогнозируется рост валового регионального продукта (ВРП) на 6,4%, что свидетельствует о полном восстановлении экономики республики и ее выходе на докризисный уровень 2019 года.

Объем промышленного производства вырос на 8,3%, что на 3,6 процентных пункта больше, чем в среднем по Российской Федерации (по РФ — 4,7). Производство сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев текущего года увеличилось на 18,6%, в том числе растениеводство возросло на 37,6%. Крымские аграрии собрали зерновых культур почти 1,5 миллиона тонн, что на 61% больше, чем в прошлом году. Сбор плодово-ягодной продукции вырос на 37% и составил 58 тысяч тонн.

2021 год стал рекордным для Крыма по количеству прибывших на отдых туристов. За девять месяцев текущего года турпоток в Крым превысил показатели 2019 года на 25%, достигнув 8,3 миллиона человек.

Налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили почти 3,6 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше суммы налоговых поступлений за аналогичный период 2020 года и в 1,4 раза превышает показатели 2019 года.

Оборот розничной торговли за девять месяцев 2021 года вырос на 5,5% (к уровню 2019 года — на 3,6%) и составил 231 миллиард рублей. В полном объеме восстановились сферы общественного питания и оказания платных услуг населению. В сравнении с 2019 годом отраслевые показатели возросли на 34,3% и 21,6% соответственно.

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

— Насколько в Крыму популярны микрозаймы для бизнеса и предпринимателей? Сколько микрозаймов было выдано в этом году? Есть ли ежегодный рост интереса к данному направлению помощи? Все ли бизнесмены добросовестно возвращают средства либо же есть процент «невозврата»?

— Мы стараемся расширять финансовую поддержку бизнеса и делать ее доступнее. С целью поддержки бизнеса в условиях ужесточения противоковидных мер Фондом микрофинансирования с 1 ноября по 31 декабря текущего года снижена процентная ставка с 7,5% до 3% годовых по действующим программам предоставления микрозаймов.

Предоставляется микрозайм «QR-код» под 1% годовых на пополнение оборотных средств в сумме от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с отсрочкой платежа по основному долгу до трех месяцев. Этот займ доступен субъектам МСП, сферы деятельности которых утверждены перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В этом году мы расширили категории заемщиков, которые могут претендовать на льготные тарифы под 1% годовых. Такой привлекательной ставкой могут воспользоваться МСП, которые получили статус социального предприятия, IT-сферы и предприниматели, которые пострадали в результате сильных осадков этим летом.

Уже сегодня Фондом микрофинансирования предпринимательства РК выдано более 2200 займов за все время деятельности. И это не предел, с каждым годом увеличивается как численный, так и суммарный показатель выдачи микрозаймов. Так, за 2021 год фондом выдано 635 микрозаймов на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Процент «невозврата» отсутствует, что говорит о доступности микрокредитов и помощи в развитии и восстановлении экономики в нынешних условиях.

Невские Новости / Сергей Борода

— На какой стадии сейчас находится законопроект об особых административный районах (ОАР) для Крыма и Севастополя? Есть ли понимание, когда его намерены принять? Зачем нужен данный законопроект и какие возможности он откроет перед инвесторами?

— Согласно «дорожной карте» плана мероприятий по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым, конечно же, стоит отметить дополнительные механизмы для привлечения инвестиций. Одним из важных решений станет закон об особых административных районах. Законодательное закрепление особых административных районов позволит привлечь новые инвестиции в регион с учетом сохранения возможности конфиденциальности информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, об участнике особого административного района. Подобное станет возможным после принятия данного закона, которое планируется в 2022 году.