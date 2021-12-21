Крым в перспективе может производить посадочный виноградный материал для Европы

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН, как увеличение господдержки крымских виноградарских предприятий в следующем году отразится на развитии виноградарства на полуострове, а также в каком случае в недалеком будущем Европа может начать закупать посадочный виноградный материал у России.

В 2022 году господдержка крымских виноградарских предприятий на закладку саженцев увеличится на 77%, рассказали в министерстве сельского хозяйства РК. В 2021 году субсидирование закладки виноградников составит почти 385 миллионов рублей. Всего в Крыму в этом году планируется заложить более 850 гектаров виноградников. По данным минсельхоза, с 2014 по 2021 годы благодаря увеличению господдержки в Крыму заложено более 4000 гектаров виноградников.

«Стимулирование производства посадочного материала — это как раз одна из критических точек для развития виноградарства как такового. В соответствии с программой по импортозамещению, в том числе и семенного материала растений, к коим относится на сегодняшний день и производство привитого посадочного материала винограда, были установлены сроки, когда нужно было полностью пройти импортозамещение, и мы перешли на производство исключительно отечественного посадочного материала винограда. Так сложилось, что в предыдущие годы господдержка распределялась только на те предприятия, которые закладывали виноградники, плодовые культуры, ягодные культуры и мало средств выделялось на поддержку именно производства посадочного материала как такового. По стратегии или по философии данной политики предполагалось, что при реализации посадочного материала под закладку многолетних насаждений для субсидии государственные деньги опосредованно придут и в питомники», — говорит эксперт.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Однако, как оказалось, сельхозтоваропроизводители, закладывающие многолетние насаждения, выбирали зарубежный посадочный материал или натурализованный посадочный материал, привезенный из других регионов России, которые по факту тоже были зарубежными. В качестве примера он указал вариант, когда выращенный в Италии, Испании или Франции посадочный материал приезжал в Сербию, где оформляли документы, будто он выращен уже в Сербии. Потом его привозили, например, в Беларусь, и после этого его натурализовали как произведенное в России либо в Союзном государстве Беларуси и далее уже доставляли в Крым.

«По факту — была ли при этом поддержка отечественных питомниководов? Нет. То есть в субсидирование входит с этого года только тот посадочный материал, который произведен непосредственно на территории России или в Беларуси как Союзном государстве. Соответственно, получилось так: все продолжают закладывать виноградники и сады, а взять зарубежный материал, чтобы получить субсидию, они не могут. Начали искать, где бы приобрести отечественный материал, а его нет, поскольку стратегия предыдущих лет была не совсем так сформулирована. Нужен посадочный материал, но не заложены маточные насаждения, не настроена структура оздоровления посадочного материала и исходных маточных культур. Не создано питомниководческих предприятий полного цикла — нет прививочных комплексов, вернее, они есть, но их катастрофически не хватает», — поясняет Дмитрий Потанин.

При этом, говорит эксперт, подавляющее большинство питомниководческих предприятий сегодня либо не имеют такого количества земель для того, чтобы сделать новые питомники по востребованности посадочного материала, либо не имеют самого материала (подвойного, привойного), либо же просто не справляются с теми объемами, которые им заказывают (по трудовым ресурсам).

«В перспективе, я думаю, года через два-три должна быть определенная стабилизация, а через четыре года чисто теоретически при принятии правильных мер поддержки можно выйти на полное самообеспечение собственным посадочным материалом для удовлетворения всех без исключения потребностей садоводов и виноградарей в собственном отечественном материале высокого качества», ― рассказывает специалист.

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Если говорить о цифрах, то с одного гектара питомника можно произвести примерно 120 тысяч саженцев. На один гектар для новой посадки требуется 3000–3500 саженцев. Получается, что один гектар питомника обеспечивает в пределах 40 гектаров или даже больше виноградников. Соотношение 1:40. В этом случае получается, что зарубежные питомники, по сути, забирают деньги у российских производителей посадочного материала при закупке саженцев отечественными производителями за рубежом.

Но ситуация может измениться: сегодня за рубежом наблюдается серьезный рост цен на энергоносители, а производство саженцев ― это большие энергозатраты, так как основной процесс выпадает на февраль — март и должен проходить при температуре 27–29 градусов в течение примерно 20 суток. Весьма ожидаемо, говорит эксперт, что при взлете цен на энергоносители в геометрической прогрессии вырастут цены на зарубежный посадочный материал, так как его себестоимость увеличится.

«У нас же ситуация с энергоносителями стабильная. Не исключен совершенно обратный эффект: на фоне роста затрат на энергоносители Россия как носитель самого главного ресурса энергии может весьма благоприятно использовать этот момент, чтобы развить отрасль питомниководства именно у себя. И тогда страна сможет такого же качества посадочный материал как зарубежный уже реализовать иностранным сельхозтоваропоизводителям для закладки их многолетних насаждений. Но для этого нужно провести колоссальную работу. Крым как виноградарский регион наиболее благоприятный для того, чтобы производить исходные материалы — подвой, привой для производства привитых саженцев, под любую зону выращивания винограда», — предположил Дмитрий Потанин.

Ранее ФАН сообщал, что Крым в этом году заключил десятки экспортных контрактов на поставку пищевых продуктов, косметики и стройматериалов за рубеж. Местным мороженым, чаем, шубами и вином интересуются в Китае, Армении, Сирии и других странах.