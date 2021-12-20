Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 20:23
20:23
Шоу-бизнес
Актерское агентство расторгло контракт с Крисом Нотом после скандала из-за домогательств
20:21
Происшествия
СМИ узнали о криминальном прошлом помощника Грудинина
20:19
Экономика
Частные дома в России подорожали до рекордных значений
20:17
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»
20:16
Политика
Экономист Атаманюк назвал политика, который больше всего навредил Украине за 30 лет
20:15
Политика
Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде
20:13
Общество
Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось
20:11
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с севера
20:10
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
20:10
Видео
Велосипедисты рисуют картины на карте Москвы с помощью GPS-трекеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине
Общество
В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине
Федеральное агентство новостей  / 

В 2022 году в Крыму планируют газифицировать 13 населенных пунктов. На эти цели из федерального бюджета выделят 1,3 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов рублей будут выделены из республиканского бюджета. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

«Дополнительно еще будет определена сумма, которая пойдет на выполнение поручения президента в вопросе догазификации населенных пунктов — бесплатного подведения сетей до границ земельного участка. В списке более 70 тысяч домовладений, все должны быть догазифицированы до конца 2023 года», — подчеркнул депутат.

Также, по его словам, в 2022 году газ получат люди в 13 населенных пунктах Крыма. Там газа вообще никогда не было ― ни при Советском Союзе, ни при Украине. Газификация позволит местным жителям существенно сократить расходы на электричество, дрова и уголь.

«В моем округе голубое топливо придет в села Портовое Раздольненского района, а также Пахаревка и Колоски Джанкойского района. Газа там в принципе нет. Жилье отапливают углем, а еду готовят на газу из баллонов», — отметил Бабашов.

На сегодня общероссийский уровень газификации составляет примерно 71%. В целом, по словам депутата Госдумы, полуостров опережает общероссийский уровень газификации. До конца 2022 года планируется довести уровень газификации Крыма до 79,6%. А в общем на реализацию госпрограммы газификации и доведения ее уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 миллиардов рублей.

Ранее ФАН рассказывал об изменениях, которые происходят в крымских селах с момента воссоединения полуострова с Россией. Так, корреспондент пообщался с главой администрации Молочненского сельского поселения Валерием Песенко и узнал, что произошло за прошедшие семь лет в трех селах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине
крым газификация бабашов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать