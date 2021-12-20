В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине

В 2022 году в Крыму планируют газифицировать 13 населенных пунктов. На эти цели из федерального бюджета выделят 1,3 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов рублей будут выделены из республиканского бюджета. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

«Дополнительно еще будет определена сумма, которая пойдет на выполнение поручения президента в вопросе догазификации населенных пунктов — бесплатного подведения сетей до границ земельного участка. В списке более 70 тысяч домовладений, все должны быть догазифицированы до конца 2023 года», — подчеркнул депутат.

Также, по его словам, в 2022 году газ получат люди в 13 населенных пунктах Крыма. Там газа вообще никогда не было ― ни при Советском Союзе, ни при Украине. Газификация позволит местным жителям существенно сократить расходы на электричество, дрова и уголь.

«В моем округе голубое топливо придет в села Портовое Раздольненского района, а также Пахаревка и Колоски Джанкойского района. Газа там в принципе нет. Жилье отапливают углем, а еду готовят на газу из баллонов», — отметил Бабашов.

На сегодня общероссийский уровень газификации составляет примерно 71%. В целом, по словам депутата Госдумы, полуостров опережает общероссийский уровень газификации. До конца 2022 года планируется довести уровень газификации Крыма до 79,6%. А в общем на реализацию госпрограммы газификации и доведения ее уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 миллиардов рублей.

Ранее ФАН рассказывал об изменениях, которые происходят в крымских селах с момента воссоединения полуострова с Россией. Так, корреспондент пообщался с главой администрации Молочненского сельского поселения Валерием Песенко и узнал, что произошло за прошедшие семь лет в трех селах.