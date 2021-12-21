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Сферы рекреации и строительства в Крыму станут еще более перспективными для инвесторов

Экономика
Сферы рекреации и строительства в Крыму станут еще более перспективными для инвесторов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму можно ожидать увеличения количества заключенных соглашений в сферах рекреации и строительства. Об этом в интервью ФАН рассказал министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

На сегодня в республике реализуется 220 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 222 миллиарда рублей, в рамках которых планируется создать около 13 500 рабочих мест. Только в этом году было заключено 44 новых инвестиционных соглашения, а общий объем инвестиций по проектам составит 74,8 миллиарда рублей. Причем наибольшее количество соглашений привлекли аграрии (более 24%), рекреация (около 16%), строительство (более 18%) и промышленность (13%).

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко считает, что вскоре можно ожидать увеличения количества заключенных соглашений в сферах рекреации и строительства.

«Почему именно эти отрасли? Ситуация с ковидом продемонстрировала преимущества Крыма для отдыха, лечения и оздоровления. Россияне все чаще выбирают для отдыха родной, красивый и уникальный Крым. Сюда хочется приезжать, потому что здесь лучше. На сегодняшний день есть очень большое количество людей, которые заинтересованы в переезде в Крым на постоянное место жительства и это видно по темпам жилищного строительства, которое развернуто на полуострове», — сказал министр.

Сферы рекреации и строительства в Крыму станут еще более перспективными для инвесторов
Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /
Так, по его словам, только за девять месяцев этого года была возведена 191 тысяча квадратных метров многоквартирного жилья. Этот показатель в 1,6 раза больше, чем в период до пандемии. По его мнению, рост инвестиций сыграет положительную роль в улучшении благосостояния жителей республики.

«Это не только рабочие места, но и снижение цен на основные товары благодаря строительству оптово-розничных центров. Инвестиции — это и новые качественные дороги, новый аэропорт, новые рекреационные центры, куда будут приезжать люди со всей России и, уверен, в недалеком будущем — со всего мира», — поделился Дмитрий Шеряко.

Что касается проектов строительства нового жилья и туристических объектов, то в этом году был подписан ряд крупных соглашений. Так, на проходившем летом ПМЭФ подписали несколько важных инвестиционных соглашений, которые касаются строительства первого в Крыму парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов на ЮБК и населенных пунктах западного Крыма.

Тематический парк развлечений «Ялта Парк» и курортно-гостиничный комплекс стоимостью 14 миллиардов рублей появятся на ЮБК, его обещают построить за три года — пять лет. В Саках построят современный круглогодичный семейный курорт Alean Family Resort. Его стоимость составит 14 миллиардов рублей. В двух комплексах создадут 2000 номеров для туристов. Часть из них будет работать по системе «ультра все включено».

Сферы рекреации и строительства в Крыму станут еще более перспективными для инвесторов
Пресс-служба Администрации города Саки /

В Оленевке же появится туристско-рекреационный кластер «Черноморский» стоимостью 4,3 миллиарда рублей. Он будет состоять из коттеджных поселков, курортного комплекса и спортивно-развлекательный парка.

При этом в поселке Партенит, недалеко от Алушты, начнется строительство жилого комплекса, который будет состоять из одиннадцати 16-этажных домов, паркинга, объектов благоустройства и озеленения. В проект предполагается инвестировать 4,9 миллиарда рублей. Такая же сумма будет инвестирована и в строительства жилого комплекса в Саках.

Ранее политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН подвел итоги уходящего года для республики как на международном политическом уровне, так и во внутренней политике полуострова.

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