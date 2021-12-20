Крым начал экспортировать мясо, чаи, электрооборудование и мороженое

Крым в этом году заключил десятки экспортных контрактов на поставку пищевых продуктов, косметики и стройматериалов за рубеж. Об этом в интервью ФАН рассказал министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

По словам главы ведомства, серьезную работу в вопросе крымского экспорта проводит Южный региональный центр поддержки экспорта. Так, в этом году при содействии центра 19 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере туризма, косметики, промышленности, в том числе легкой и пищевой, сельского хозяйства и виноделия заключили экспортные контракты с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем, Беларусью, Арменией, Турцией, Сирией, ДНР.

«Контракты в основном заключены в сфере пищевой промышленности: мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, травяной сбор и так далее, а также на косметические средства, электрооборудование, строительные материалы, туристические услуги. В этом году при поддержке центра предприниматели заключили два экспортных контракта с Казахстаном и Китаем на сумму более 20 миллионов рублей. Речь идет о поставках косметики и вина», ― подчеркнул Дмитрий Шеряко.

При этом озвучивать названия компаний-экспортеров министр не стал, пояснив это тем, что в условиях международных санкций крымский экспорт ― хрупкий инструмент.

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

Отметим, что Центр поддержки экспорта функционирует уже пять лет, и именно благодаря ему граждане многих стран увидели крымские товары на полках местных магазинов. За 2020 год объем экспорта составил порядка 30 миллионов долларов и почти треть этой суммы (8,5 миллиона долларов) ― заслуга центра. А за 11 месяцев этого года по линии центра два десятка предпринимателей заключили экспортные контракты на сумму более 8,8 миллиона долларов.

Крымские продукты очень ценят за рубежом именно за их уникальность и качество. Поэтому интерес к крымскому мороженому проявляют в Китае и Армении, во многих странах заинтересованы в местных экологически чистых продуктах ― чае, сырье для производства косметики, органических удобрениях. Также Крым предлагает на экспорт куриные лапки, продукцию пищевой промышленности, шубы, GPS-датчики контроля топлива для сельхозтехники, тепловые обогреватели.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

При этом сегодня экспорт товаров из Крыма можно разделить на два направления. В страны СНГ поставляют местные уникальные продукты, которые имеют спрос у людей ― вино, натуральную косметику. Дальнее же зарубежье в основном интересуется пищевой промышленностью (зерном, вином) и строительным сырьем.

Ранее ФАН рассказывал, что Китай собирается скупить у Крыма все куриные лапки, так как этот продукт пользуется большим спросом у жителей Поднебесной. Там готовы закупать все объемы продукции, производимые в России.