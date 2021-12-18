Крым компенсирует сниженные цены на электричество за счет субсидий

Москва, 18 декабря. Российский кабмин принял проект распоряжения, который предполагает выделение средств Крыму с целью возмещения выпадающих доходов на фоне сниженных цен на электроэнергию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Республика Крым сможет компенсировать недополученные из-за уменьшенных тарифов по электричеству доходы благодаря правительственным субсидиям. Деньги будут предоставляться из резервного фонда.

«О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня», — отмечается в сообщении кабмина.

Предполагается, что данный проект распоряжения финансово поддержит республику после того, как тарифы на электроэнергию долгое время оставались ниже рыночной отметки. Так, в 2020 году в Крыму решили не повышать стоимость газа и электричества на 8%, как планировалось ранее. Стоимость услуг оставалась прежней с 1 июля 2019 года. В регионе подняли тарифы только в июле 2021 года. Цена газа возросла на 5,8%, а электричества — на 9%.