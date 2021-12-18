Время действовать: что нужно Крыму и другим курортным регионам РФ для развития туризма

Доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала в комментарии ФАН, оказалась ли туристическая отрасль Крыма и в целом России готова к огромному наплыву гостей, который наблюдался в этом году. Эксперт объяснила, от чего будет зависеть внутренний туризм после стабилизации ситуации в мире с коронавирусом.

В этом году Крым побил все предыдущие рекорды по количеству принятых туристов, хотя впереди еще новогодние праздники. Так, по последним официальным данным, по состоянию на 15 ноября полуостров принял порядка 8,7 млн гостей, что на 25% больше, чем в доковидный 2019 год. При этом туристический бум в этом году происходил и на других курортах страны.

«Туристическая отрасль не была готова к такому огромному наплыву туристов. Не буду говорить огульно, что на всей территории страны, но у нас, в России, очень дифференцированно развивается туризм. Регионы, которые вышли на эту стезю, очень тяжелую, конечно, не были готовы к такому туристическому буму. Не был готов Дагестан, Осетия, с трудом натиск выдержали наши республики Северного Кавказа, поскольку уже давно не ведется подготовка туристских кадров, инфраструктурная база тоже находится только в зачаточном состоянии развития. Даже сама ментальность населения требует определенной корректировки в вопросе большого приезда к ним на территории туристов», — сказала собеседница ФАН.

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

По словам Лукьяненко, нельзя сказать, что коронавирус помог развитию внутреннего туризма в России. Скорее, он стимулировал эту отрасль в тех вопросах, которые уже давно назревали. За счет этой ситуации все увидели, что в стране есть туристский ресурс, — просто об этом мало кто задумывался. Эксперт отметила, что среднестатистический российский турист, к сожалению, быстрее перечислит достопримечательности Парижа или Праги, а не, например, Нижнего Новгорода.

Она рассказала, останется ли внутренний туризм популярным направлением среди россиян, когда границы между большинством стран будут открыты, а пандемия будет побеждена или хотя бы стабилизируется ситуация в этом вопросе.

«Дальше все будет зависеть от того, удастся ли, скажем так, удержать у себя туриста, получилось ли его заинтересовать путешествиями по своей стране или турист вновь убежит за границу. Здесь нужно будет смотреть, что будет происходить в нашей регуляторной политике. Как дальше будет вести себя наш туристический бизнес. Насколько он сможет предложить хорошие вариации отдыха. Какое будет соотношение цены и качества в наших гостиницах. Сколько появится новых и современных объектов размещения. Нужна реклама, нужно подогревать интерес к нашим отдаленным регионам, популяризировать их, ведь у нас есть, условно, не только Крым и Краснодарский край, а еще Алтай, Карелия, Кольский полуостров и другие не менее прекрасные места. Надеюсь, что внутренний туризм будет удерживаться и сохраняться на высоком уровне», — заявила Екатерина Лукьяненко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского добавила, что большинство россиян, наверное, только совсем недавно узнали, что у нас в стране можно посмотреть северное сияние, что в Крыму, кроме дворцов, есть еще много различных интересных пещер, а в Дагестане — теплое Каспийское море и многое другое. То есть за счет всех этих ограничений российский массовый турист, наконец-то, узнал о своей стране очень многое.

Получится ли удержать этот туристический поток, интерес к внутреннему туризму — пока открытый вопрос, поскольку после стабилизации ситуации с коронавирусом в мире среди всех курортных регионов пойдет борьба за туристов. По словам собеседницы ФАН, в этом случае отдых в России точно не должен резко дорожать, поскольку если зарубежные дестинации сыграют на цене, то велика вероятность, что никакие красоты Кольского полуострова и никакое северное сияние не помогут.

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